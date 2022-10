Quoi surveiller aujourd’hui ?

Réunion d’urgence de l’ONU sur l’annexion de régions ukrainiennes

L’ONU poursuit, et ce, jusqu’à mercredi, sa réunion d’urgence sur l’annexion de régions ukrainiennes par Moscou.

Le projet de texte rédigé par les Nations unies condamne les annexions « illégales » des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson après de « prétendus référendums » et souligne que ces actions n’ont « aucune validité » au regard du droit international. Il appelle également à ce que personne ne reconnaisse ces annexions et réclame le retrait immédiat des troupes russes d’Ukraine.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’adresse tôt ce matin aux dirigeants du G7. Lundi, l’armée russe a riposté à la destruction du pont de Crimée en tirant plus de 83 missiles en l’espace de quelques heures, visant notamment le centre-ville de la capitale.