Quoi retenir de la fin de semaine ?

Andrea Skinner démissionne du conseil d’administration de Hockey Canada

La présidente par intérim du conseil d’administration de Hockey Canada, Andrea Skinner, a remis sa démission samedi. Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Sports, Pascale St-Onge, avaient appelé la semaine dernière à une démission de la direction de l’organisme national.

« Après mûre réflexion et à la lumière des événements récents, il ne me paraît plus raisonnable de continuer à donner mon temps bénévolement à titre de présidente intérimaire ou d’administratrice pour l’organisation », a déclaré Mme Skinner, qui indiquait pourtant mardi ne pas partager le point de vue des élus. L’avocate de Toronto continuait de réitérer qu’il était faisable de changer la culture au sein de l’organisme national tout en maintenant une stabilité à la haute direction.

Invitée à l’émission Tout le monde en parle, dimanche soir à Radio-Canada, Mme St-Onge a qualifié la démission d’Andrea Skinner de « bon premier pas », mais a réclamé encore plus de changement au sein de la fédération nationale.