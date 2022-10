L’horreur monte encore d’un cran en Ukraine

La guerre en Ukraine en est-elle à un tournant ? La destruction partielle du pont de Crimée, symbole de la mainmise russe sur la péninsule contestée, a provoqué l’ire du président russe Vladimir Poutine. Son armée a répliqué en tirant une salve de dizaines de missiles partout sur le territoire ukrainien, dont la capitale Kiev, semant terreur et destruction.

Plus de 83 missiles ont frappé aux quatre coins de l’Ukraine en l’espace de quelques heures, lundi matin. De ce nombre, 43 ont été interceptés par les systèmes de défense ukrainiens, selon le Commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Les services de secours font état d’un bilan provisoire de 11 morts et 87 blessés à travers le pays.

Le centre-ville de Kiev a été visé en pleine heure de pointe matinale. Une université, le consulat allemand et le siège social de la compagnie Samsung en Ukraine ont notamment été pris pour cibles. La dernière frappe sur la capitale avait eu lieu le 26 juin. Surpris par ces bombardements massifs, de nombreux Kiéviens ont trouvé refuge dans les stations de métro, comme aux premiers jours de la guerre.

Outre Kiev, onze infrastructures importantes ont été endommagées dans huit régions, a précisé le premier ministre ukrainien, Denis Chmygal. Les obus ont atteint plusieurs infrastructures du réseau du réseau électrique.

Ces pertes de courant provoquées par la Russie ont de quoi inquiéter à l’approche de l’hiver. « On essaie de démoraliser les Ukrainiens, mais on dirait que plus la Russie attaque l’Ukrainien, plus les Ukrainiens se serrent les coudes, sont solidaires et résistent », relativise le spécialiste de la Russie et vice-recteur du collège royal militaire, Pierre Jolicoeur

« L’Ukraine ne peut pas être intimidée. Elle ne peut être que d’autant plus unie. L’Ukraine ne peut pas être stoppée », a en effet déclaré M. Zelensky dans une vidéo diffusée lundi sur les réseaux sociaux.

Lutte sans merci

À la suite de cette nouvelle escalade meurtrière, la livraison de nouvelles batteries antiaériennes a été réclamée à grands cris aux Occidentaux.

L’Allemagne a assuré lundi que la livraison d’un premier système de défense antiaérienne promis de longue date à l’Ukraine était « imminente ». Ce type d’arme serait capable de protéger une ville entière. Néanmoins, aucune défense antiaérienne ne protège totalement un territoire de telles attaques, selon plusieurs experts militaires, surtout dans un pays vaste comme l’Ukraine.

Ces frappes constituent « un changement profond de la nature de cette guerre », a brièvement déclaré lundi le président français Emmanuel Macron. Il a réaffirmé « l’engagement de la France à accroître son soutien à l’Ukraine […] y compris en matière d’équipement militaire ».

Les dirigeants du G7 se réuniront en urgence mardi après-midi avec le président ukrainien Volodomyr Zelensky pour tabler sur la suite de la guerre.

Nouveau général, nouvelles tactiques

Ces frappes constituent vraisemblablement la première décision militaire du nouveau commandant russe en Ukraine, nommé ce samedi.

« Le général d’armée Sergueï Sourovikine a été nommé commandant du groupement combiné de troupes dans la zone de l’opération militaire spéciale », a confirmé en fin de semaine le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Sourovikine traîne un long passé militaire. Âgé de 55 ans, il est un vétéran de la guerre de Tchétchénie et a mené l’intervention russe en Syrie. Ce théâtre de guerre a été marqué par l’utilisation répétée de tirs à l’aveugle sur des quartiers civils. Il s’occupait jusqu’à présent du front sud du conflit en Ukraine.

Curieusement, c’est ce même Sourovikine qui s’est interposé physiquement dans les rues de Moscou lors du coup d’État raté de 1991. Sa brigade avait alors tué trois manifestants qui tentaient de renverser le pouvoir central soviétique, juste avant qu’il ne s’effondre de lui-même.

Les tactiques militaires russes jusqu’à présent infructueuses en Ukraine frustrent de plus en plus même les plus convaincus des Russes. Le Kremlin prévoirait remplacer le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major général de l’armée Valeriy Gerasimov dans la semaine à venir, a noté l’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion basé aux États-Unis, en se basant sur une chaîne Telegram de la société militaire privée russe Wagner.

La désescalade par l’escalade

Cette escalade de violence survient quelques jours seulement après la destruction partielle du pont de pont Crimée, le plus long d’Europe, inauguré par Vladimir Poutine lui-même. Cet acte non revendiqué complique le ravitaillement militaire sur la péninsule occupée.

Mais, cette déflagration survenue le lendemain de l’anniversaire de Poutine revêt aussi l’aspect d’un affront au pouvoir russe. Les bombardements de lundi se veulent ainsi une revanche contre cette attaque aussi symbolique que stratégique.

« Si les tentatives d’attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront sévères et leur ampleur correspondra au niveau des menaces posées », a-t-il mis en garde en ouverture d’une réunion télévisée du Conseil de sécurité russe. « Personne ne doit avoir le moindre doute ».

Malgré un épuisement des ressources militaires russes prouvées par le besoin de s’approvisionner en Iran et en Corée du Nord, « On a voulu montrer qu’on a encore des capacités militaires », relève le professeur Jolicoeur. « On peut frapper où on veut. […] On montre qu’on est toujours en contrôle, alors que dans le fond, on ne l’est peut-être pas tout à fait. »

Tandis que l’initiative de l’escalade semble être passée du côté ukrainien depuis quelques semaines, Moscou fait aussi appel à son allié de Biélorusse. Le président Alexandre Loukachenko, qui s’était jusque-là gardé d’envoyer ses troupes, a accusé cette fin de semaine Kiev de préparer une attaque contre son pays. En conséquence, il prévoit « déployer un groupement régional de la Fédération de Russie et de la République du Bélarus ».

« Si tu veux la paix, prépare la guerre », a en outre déclaré le président Loukachenko.

L’ouverture d’un troisième front au nord de l’Ukraine compliquerait la résistance déjà meurtrie par des mois d’agressions. Aucune preuve d’un nouveau déploiement n’a filtré jusqu’ici, mais pour M. Jolicoeur, du côté russe, « on sent une volonté de faire de ce conflit quelque chose de plus large de ce qu’il n’est déjà ».

Avec l’Agence France-Presse