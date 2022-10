Un autre doctorat honoris causa pour Gilles Vigneault

L’université d’enseignement à distance du réseau des universités du Québec, la TÉLUQ, a remis dimanche après-midi un doctorat honoris causa au poète et chanteur Gilles Vigneault. Il s’agit d’une autre distinction prestigieuse à ajouter à la vaste collection de l’artiste, qui cumule plus d’une dizaine de diplômes honorifiques.

« C’est le 50e anniversaire de l’université. On marque ainsi notre collation des grades avec la présence d’un invité de marque, qui a toujours mis en valeur la langue française », a indiqué Élisabeth Farinacci, directrice des communications de l’université TÉLUQ, en entrevue avec Le Devoir.

Elle explique que l’artiste a voulu recevoir son prix en personne, au Palais Montcalm, à Québec, pour rencontrer les étudiants de l’université : « Étudier à distance c’est très différent, c’est compliqué, et ça exige beaucoup de motivation, une réalité qui a incité M. Vigneault à rencontrer les étudiants. »

Né en 1928 à Natashquan, sur la Côte-Nord, Gilles Vigneault a réalisé des dizaines d’albums de chanson, et plus d’une dizaine de recueils de contes ou de poèmes. À 93 ans, il demeure très actif dans la sphère publique. Son dernier album, Comme une chanson d’amour, est paru en 2021.

Le chanteur reçoit d’ailleurs de nombreux hommages cet automne. Le festival de poésie Rendez-vous couleurs, orgue et poésie, de Lanaudière, organise des spectacles de musique et des lectures de poésie en son honneur, depuis samedi et jusqu’à lundi.

Nahid Aboumansour, fondatrice de l’OBNL d’insertion sociale Petites-Mains, a aussi reçu un doctorat honoris causa de l’université TÉLUQ, dimanche.