Des conseils municipaux plus transparents grâce à la webdiffusion

Les propos controversés que Luis Miranda, maire de l’arrondissement d’Anjou, a tenus mardi lors d’une séance du conseil d’arrondissement à l’endroit d’un jeune homme de 15 ans, ont révélé l’importance des webdiffusions de telles séances, selon plusieurs internautes. Anjou est d’ailleurs le dernier arrondissement montréalais à s’être soumis à cette pratique, au début de la pandémie.

Les séances des conseils de tous les arrondissements de la métropole, ainsi que de presque toutes les grandes villes de la province, sont, depuis plusieurs années, webdiffusées en direct, ou filmées pour la télévision communautaire ou les réseaux sociaux.

C’est grâce à cette pratique que l’interaction controversée entre Luis Miranda et le jeune homme de 15 ans, Hocine Ouendi, s’est aussi rapidement propagée sur les réseaux sociaux.

Meeker Guerrier, journaliste et animateur du balado du Devoir, Décrocher la une, a notamment partagé sur Twitter un extrait vidéo de cet échange, tiré de la captation de la dernière séance du conseil d’arrondissement d’Anjou, qui a été vu près de 300 000 fois.

Comme chaque séance du conseil d’arrondissement d’Anjou depuis 2020, celle de mardi dernier est aussi disponible dans son intégralité sur la chaîne YouTube de l’arrondissement.

L’extrait publié par Meeker Guerrier, qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, a aussi généré de nombreux commentaires d’internautes reconnaissants que de telles captations soient disponibles en ligne.

Le rôle de la pandémie

Les séances du conseil municipal de la Ville de Montréal sont webdiffusées depuis 2010. Ce n’est toutefois qu’en mai 2020 que l’arrondissement d’Anjou a commencé à publier les enregistrements des séances de son conseil d’arrondissement sur sa chaîne YouTube.

Depuis 2010, la pratique s’est imposée au sein de nombreuses administrations municipales. C’est ainsi qu’en 2017, un article du journal Métro démontrait qu’à compter de 2018, Anjou devenait le seul arrondissement de la métropole à ne pas webdiffuser les séances de son conseil d’arrondissement.

Selon Danielle Pilette, professeure à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et spécialiste en administration municipale, la pandémie a généré « un énorme bond en avant quant à l’utilisation des technologies » pour « démocratiser » les administrations municipales, comme ce fut le cas à Anjou.

En mars 2020, alors que tout le Québec était confiné, le journal Métro a rapporté qu’Anjou tenait sa séance de conseil d’arrondissement du mois à huis clos, « sans aucune forme de participation citoyenne ». Il a donc fallu deux mois de plus avant que l’arrondissement ne cède à la pression et diffuse les séances de son conseil en ligne.

« La mise en place d’une période de questions des citoyens virtuelle, comme celle qui a été mise en place pour le conseil municipal de la Ville de Montréal, n’est pas obligatoire et les arrondissements ont la liberté de faire leur propre choix », avait alors commenté Annik de Repentigny, chargée de communication à la Ville de Montréal.

Dans les années précédentes, Luis Miranda avait affirmé, toujours selon Métro Média, que la webdiffusion des séances du conseil d’arrondissement n’était pas une priorité, alors que les partis d’opposition étaient en faveur de cette mesure.

Le maire n’a pu être joint par Le Devoir en fin de semaine pour confirmer ces affirmations, ni pour commenter ses propos tenus à l’endroit d’Hocine Ouendi.

Vers une plus grande transparence

Depuis l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 et l’entrée en vigueur du projet de loi 49 piloté par la ministre des Affaires municipales du Québec, Andrée Laforest, les municipalités de la province doivent « soit permettre au public d’enregistrer les séances du conseil, soit diffuser gratuitement sur leur site Internet la captation en son et en images des séances du conseil ».

Un rapport publié par la Ville de Montréal en 2010, à l’issue du premier projet pilote de webdiffusion des séances du conseil municipal, rapportait même que l’expérience s’est imposée dans un esprit « de plus grande transparence et dans le but de permettre aux citoyennes et citoyens de se rapprocher de leurs institutions démocratiques ».

Mme Pilette rappelle toutefois que la simple webdiffusion en direct des conseils municipaux n’est pas suffisante afin de favoriser l’accès à l’information et à la vie démocratique pour les citoyens.

Selon elle, les citoyens se sentent encore plus concernés « lorsque des chaînes de télévision communautaires diffusent les séances du conseil en direct », où les questions des citoyens sont retenues à l’avance, et que « des reportages faits par les citoyens » peuvent mettre en lumière les activités des conseils municipaux.