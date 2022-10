André Chagnon, fondateur de Vidéotron, n’est plus

Le Québec rend hommage aujourd’hui à « un homme brillant », à l’origine de la création de l’entreprise Vidéotron et d’une fondation philanthropique dédiée à lutter contre la pauvreté dans la province. André Chagnon, qui a cumulé les éloges au cours de sa longue carrière, est décédé la nuit dernière à l’âge de 94 ans.

Né en 1928 dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, M. Chagnon a d’abord suivi les traces de son père en suivant une formation de technicien en électricité à l’École technique de Montréal. Pourvu d’une fibre entrepreneuriale, il a d’abord fondé l’entreprise E.R. Chagnon et Fils Ltée à l’âge de 31 ans.

C’est toutefois cinq ans plus tard que M. Chagnon s’est fait connaître du grand public en créant l’entreprise de câblodistribution Vidéotron, qui s’est positionnée comme un des chefs de file dans ce domaine dans les décennies qui ont suivi. À la fin des années 1980, l’entreprise a d’ailleurs étendu sa présence au Royaume-Uni et aux États-Unis en y perçant notamment le marché de la télédistribution sans fil.

Le succès de son entreprise a d’ailleurs valu à André Chagnon de remporter de nombreux prix. Il a notamment reçu en 2003 le titre de « Grand bâtisseur québécois des technologies de l’information et des communications », décerné par la Fédération de l’informatique du Québec. Puis, en 2009, il fut intronisé au Temple de la renommée des télécommunications.

Une pluie d’éloges

En 2000, Québecor a procédé à l’achat de Vidéotron avec l’appui de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre d’une transaction de plusieurs milliards de dollars. André Chagnon a alors créé la Fondation Lucie et André Chagnon, une organisation philanthropique vouée à la prévention de la pauvreté. Celle-ci accumule des fonds afin de les redistribuer à divers organismes à l’échelle de la province. Son capital financier s’élevait à 2,3 milliards de dollars en date du 31 décembre 2021, selon le dernier rapport annuel de la fondation.

Samedi, de nombreuses personnalités publiques et politiciens ont ainsi tenu à saluer le parcours de M. Chagnon, qui a notamment été nommé officier de l’Ordre du Canada en 1993, puis de l’Ordre national du Québec 10 ans plus tard.

« Le Québec perd un homme brillant et visionnaire, avec le décès d’André Chagnon. Je l’ai consulté depuis que je suis en politique. J’offre mes plus sincères condoléances à ses enfants Johanne, Claude, Élaine et Isabelle ainsi qu’à toute sa famille », a notamment écrit sur Twitter le premier ministre du Québec, François Legault, selon qui « l’implication sociale » de la fondation créée par M. Chagnon afin de prévenir la pauvreté dans la province « a été exceptionnelle ».

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a aussi tenu à offrir ses condoléances à la famille et aux proches d’André Chagnon.

« Monsieur Chagnon était un grand homme impliqué dans de nombreuses oeuvres caritatives et fondateur de la Fondation Lucie et André Chagnon », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

« Il a contribué à améliorer la vie d’un nombre incalculable d’enfants. C’est une immense perte pour le Québec. Toutes mes pensées sont avec ses proches », a quant à lui écrit le député Mathieu Lacombe, qui a été ministre de la Famille pendant le premier mandat du gouvernement Legault.

M. Chagnon, qui s’est éteint paisiblement la nuit dernière, laisse dans le deuil une large famille, incluant ses nombreux enfants et petits enfants.