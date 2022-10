Des travailleuses du sexe revendiquent la décriminalisation de leur métier au Canada

Des travailleurs et des travailleuses du sexe se rassembleront devant le palais de justice de Montréal en début de soirée, vendredi, pour exiger l’abolition de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes de l’exploitation, qui criminalise certains aspects du travail du sexe au Canada.

Cette manifestation marque la fin d’une semaine d’audiences tenues devant la Cour supérieure de l’Ontario en réponse à une contestation constitutionnelle de l’Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe, qui regroupe 25 groupes communautaires et organisations à travers le pays.

Le gouvernement de Stephen Harper avait instauré en 2014 de nouvelles dispositions concernant la réglementation du travail du sexe afin de se conformer à une décision de la Cour suprême du Canada, qui avait tranché que la criminalisation de la prostitution était inconstitutionnelle.

L’Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe estime que ces nouvelles lois violent les droits des travailleuses et qu’elles les forcent à travailler de façon clandestine, ce qui les rend plus vulnérables aux violences sexuelles et les empêche de dénoncer des situations dangereuses liées à leur métier.