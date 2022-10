Ouvert ou fermé pour l’Action de grâce?

Les épiceries restent ouvertes

Les commerces étant autorisés à ouvrir leurs portes sans restrictions à l’Action de grâce, la plupart des épiceries et des succursales de la SAQ resteront ouvertes et maintiendront leurs heures régulières, ainsi que les dépanneurs et les pharmacies. Plusieurs centres commerciaux et commerces de détail garderont aussi leurs portes ouvertes en ce jour férié.

À noter que les succursales des banques et des caisses populaires fermeront toutefois leurs portes.