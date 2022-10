Prix Nobel de la paix

C’est peut-être une des récompenses les plus connues et reconnues: le prix Nobel de la paix sera remis ce matin. Cette année, 343 candidatures se sont retrouvées sur la liste officielle — mais pas publique. Les conflits et les enjeux menaçant la paix sont nombreux dans l’actualité, notamment l’invasion russe en Ukraine et le réchauffement climatique.

L’an dernier, le Nobel avait été remis à deux grands noms de la liberté de la presse, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitri Mouratov.