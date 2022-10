Mort d’un pompier: des problèmes de stabilité de l’embarcation sont en cause, selon la CNESST

Il y a près de 15 ans, un rapport soulevait déjà des doutes concernant la sécurité de certaines embarcations utilisées par le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Mais ce n’est que récemment que la Ville a pris connaissance de ce document et mis hors-service des bateaux. Une décision prise près d’un an après le décès du pompier Pierre Lacroix dans des circonstances tragiques.

« Il y a eu un manque de sérieux en adressant les besoins des pompiers, d’un point de vue de la formation et de l’équipement », a réagi jeudi au Devoir le président de l’Association des pompiers de Montréal, Chris Ross, qui estime que la Ville aurait pu agir bien plus tôt dans ce dossier.

Le décès de M. Lacroix, mort lors d’une intervention de sauvetage nautique le 17 octobre 2021 dans les rapides de Lachine, est attribuable à des lacunes dans la formation de l’équipage et à une combinaison de facteurs qui ont fait chavirer le bateau pendant l’opération de remorquage, a conclu jeudi la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans un rapport rendu public.

À 19 h 10, ce jour-là, les pompiers de la caserne 64 du Service de sécurité incendie (SIM) avaient reçu une demande d’intervention pour se porter au secours d’un bateau de plaisanciers à la dérive qui se trouvait alors à l’est du pont Honoré-Mercier.

À bord de l’embarcation 1864 de modèle HammerHead, les quatre pompiers effectuent une manoeuvre d’approche pour remorquer le bateau des plaisanciers, mais ils se trouvent alors dans un creux de vague et leur embarcation chavire. Les quatre pompiers se retrouvent à l’eau. Trois d’entre eux sont repêchés, mais Pierre Lacroix, qui est demeuré coincé sous le bateau, n’est retrouvé que le lendemain et son décès est constaté.

Près d’un an après l’événement tragique, la CNESST note que la répartition du poids des pompiers dans l’embarcation, le déplacement de l’eau qui s’y engouffrait et le positionnement dans le creux de la vague ont entraîné le renversement de l’embarcation lors de la manoeuvre d’approche. L’équipage a tenté une manoeuvre de recul, mais celle-ci a échoué car le moteur ne donne pas suffisamment de puissance, souligne la CNESST.

La CNESST indique d’ailleurs « que les tests de stabilité effectués initialement sur le 1864 ne tenaient pas compte de l’effet d’un remorquage ».

Selon la CNESST, les pompiers ont aussi travaillé sur la base d’informations incomplètes, car le secteur des rapides de Lachine où ils sont intervenus se trouvait à l’extérieur des limites de navigabilité de leur embarcation. L’existence de cette zone interdite était connue des pompiers, mais il leur était impossible de la localiser. Pourtant, dans la foulée d’un autre chavirement survenu en 2010, le SIM avait convenu de mettre en place de mesures pour enregistrer la zone interdite dans tous les GPS.

Finalement, la formation de l’équipage et des intervenants du poste de commandement riverain était inadéquate, ce qui a mis en danger les pompiers, conclut le rapport de 45 pages.

« Un remorquage a donc été effectué avec une embarcation qui n’était pas certifiée pour cet usage, de manière improvisée, dans une zone interdite dite de non-intervention et dans des conditions de navigabilité qui dépassent les limites de cette embarcation de classe C. »

Un bateau problématique

L’embarcation 1864, qui appartient au SIM, est un bateau d’une longueur de 6,4 mètres et elle n’a qu’un seul moteur. Ce n’est pas la première fois qu’une embarcation de ce type chavire. Le 1er mai 2009, un autre bateau avait chaviré lors d’une période d’entraînement planifié au large de l’île Sainte-Thérèse, dans le Port de Montréal. Après cet événement, les portes à charnière aménagées dans la partie arrière de la coque avaient été condamnées sur toutes les embarcations du même type.

Un autre renversement était survenu le 25 mars 2010 à l’occasion d’un entraînement dans le secteur des rapides de Lachine. Le SIM avait par la suite recommandé de rédiger une note de service précisant la zone interdite à la navigation dans les rapides de Lachine et d’enregistrer ces zones interdites dans les systèmes de navigation GPS.

Jeudi, le responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Alain Vaillancourt, a indiqué que les trois autres bateaux Hammerhead avaient été retirés à titre préventif. « Le drame survenu le 17 octobre 2021 a marqué tous les Montréalais. Ce soir-là, un de nos pompiers n’est pas rentré au bercail. Une enquête du coroner est en cours pour faire la lumière sur ces circonstances tragiques et nous collaborons activement avec les autorités pour obtenir des informations », a souligné M. Vaillancourt. « S’il y a des choses qui doivent être améliorées ou mises en place, on va le faire. »

L’élu a toutefois révélé que la direction du SIM avait récemment été informée de l’existence d’un rapport datant de 2008 soulevant des doutes concernant les bateaux Hammerhead. « Dès que nous avons su que ce rapport existait, nous avons agi rapidement en retirant les bateaux HammerHead » en plus de déclencher une enquête interne pour faire la lumière sur certaines zones d’ombre entourant cette affaire. Celle-ci a permis à la Ville de constater que la même année, en 2008, un autre rapport est venu infirmer les conclusions de la première analyse.

« L’enquête interne et celle du coroner vont nous permettre de mieux comprendre la séquence des décisions d’il y a 15 ans », a expliqué jeudi au Devoir Marikym Gaudreault, une attachée de presse du cabinet de la mairesse Valérie Plante.

Entre-temps, douze nouveaux bateaux, de modèle Titan, seront appelés à remplacer les Hammerhead. Ceux-ci ne sont toutefois pas encore en fonction. Ce sont des bateaux de très haute technologie », a assuré l’élu. Une formation sera mise en place pour ces nouvelles embarcations.

« C’est ça notre grande déception avec le rapport du CNESST : ça montre que depuis l’accident, il n’y a pas grand-chose qui a changé sur le terrain, outre le retrait des bateaux il y a quelques jours », a pour sa part soulevé Chris Ross, de l’Association des pompiers de Montréal.

La CNESST est par ailleurs venue élargir la zone où les pompiers n’ont pas le droit, en théorie, d’intervenir, mais cette mesure est « illusoire », selon Chris Ross. « Quand t’es obligé de répondre là et d’être dépêché là, il n’y a pas un pompier qui va décider de ne pas y aller […] C’est la base de notre métier. Un pompier qui vient dans le métier le fait pour sauver des vies. »

L’opposition à l’hôtel de ville a déploré que des révélations médiatiques aient été nécessaires pour que l’administration pose des gestes. « Devant un blâme de la CNESST et une enquête publique du coroner, on s’attendrait normalement à beaucoup mieux et beaucoup plus », avance le conseiller d’Ensemble Montréal Abdelhaq Sari.

La CNESST a signifié à la Ville de Montréal un constat d’infraction en vertu de l’article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Pour ce type d’infractions, le montant des amendes varie de 17 660 $ à 70 727 $.

Précisons que la Ville a 30 jours pour répondre aux recommandations de la CNESST.