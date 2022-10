Début de vaccination contre la grippe

Avec les journées plus froides d’automne, les cas de grippe commencent à se pointer le bout du nez. La campagne de vaccination contre l’influenza débute aujourd’hui au Québec. Le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, avait invité fin septembre les citoyens à recevoir simultanément le vaccin contre la grippe et celui contre la COVID-19.

La vaccination contre la grippe est recommandée et gratuite pour les Québécois qui sont sujets à des complications (personnes atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes au 2e ou au 3e trimestre et personnes de plus de 75 ans) ainsi que pour les travailleurs de la santé, les enfants de 6 à 23 mois et les personnes de 60 à 74 ans.