La militante indépendantiste Andrée Ferretti s’est éteinte

Andrée Ferretti, figure pionnière et radicale du mouvement indépendantiste québécois, est décédée la semaine dernière à Montréal. Sa mort vient d’être annoncée par sa famille. Elle avait 87 ans.

Née Andrée Bertrand en 1935 dans le quartier Villeray de Montréal, alors très ouvrier, elle a embrassé la cause de l’indépendance dès 1956 en suivant des cours publics du samedi du professeur d’histoire Maurice Séguin. À la même période, elle rencontre le poète Gaston Miron et le libraire Febo Ferretti qui va devenir son mari.

La jeune idéaliste rejoint le Rassemblement pour l’Indépendance nationale (RIN) en 1963 et devient candidate de la formation en 1966 dans la circonscription de Laurier, où elle affronte un certain René Lévesque.

Elle devient vice-présidente du RIN l’année suivante mais quitte le mouvement l’année en mars 1968 pour protester contre la fusion du RIN avec le Mouvement Souveraineté-Association, rapprochement qui va créer le Parti Québécois qu’elle ne juge pas assez indépendantiste. Elle est emprisonnée pendant presque deux mois pendant la crise d’octobre en vertu de la Loi sur les mesures de guerre.

Elle finit par se rallier au Parti québécois en 1973 et s’implique énormément dans le camp pour le OUI au premier référendum sur la souveraineté en 1980. La défaite qu’elle qualifie de « capitale » sera malgré tout suivi par d’autres années de lutte pour le projet politique de sa vie.

Andrée Ferretti était diplômée de philosophie et elle a mené une carrière d’autrice marquée par cette formation intellectuelle. Son style « court, ciselé » a servi à produire des essais, de nombreuses nouvelles et plusieurs romans dont Renaissance en Paganie (1987), son premier, proposant un dialogue imaginaire entre Hypathie d’Alexandrie et Hubert Aquin. Pures et dures, le titre de son dernier livre publié en 2015 par XYZ pourrait lui servir d’épitaphe.

D’autres détails suivront.