L’absence d’analyse intersectionnelle au CLO est dénoncée

La professeure de droit de l’Université d’Ottawa Anne Levesque dénonce l’absence d’analyse intersectionnelle dans les rapports du Commissariat aux langues officielles (CLO) et de la Commissaire aux services en français de l’Ontario. Une composante pourtant essentielle, selon elle, pour assurer plus d’égalité entre les francophones en situation minoritaire.

Également avocate, Anne Levesque a commencé à étudier le dossier lorsqu’elle a constaté que les problèmes auxquels faisaient face ses clients dans le quartier Vanier d’Ottawa — l’un des plus pauvres de la ville — n’étaient pas représentés dans les rapports des commissaires provincial et fédéral. En les lisant, elle a eu l’impression « que c’était toujours les mêmes sujets qui revenaient ». Pourtant, dit-elle, les francophones hors Québec ne forment pas un groupe homogène.

« Je trouve que les questions soulevées dans les rapports des commissaires sont banales, alors qu’il y a des francophones qui sont congédiés en raison de leur accent, qui vivent dans la pauvreté », souligne la professeure en entrevue avec Le Devoir.

Le concept d’intersectionnalité vise à comprendre « la complexité des désavantages associés aux identités multiples ». Selon ce principe, la combinaison de deux formes d’oppressions liées à une identité — la langue parlée et l’identité de genre, par exemple — forme à elle-même une oppression distincte, ce qui désavantage certaines personnes. Après avoir mis au jour l’oppression, les experts qui adhèrent à l’intersectionnalité cherchent à supprimer ses effets.

La professeure Levesque plaide pour une analyse intersectionnelle des droits linguistiques au pays. Cette analyse serait nécessaire si les autorités linguistiques veulent assurer une égalité réelle dans la conception et la mise en oeuvre des droits linguistiques des francophones hors Québec, explique Mme Levesque. « On ne peut combattre la discrimination intersectionnelle si on se prive des moyens de la voir », écrit-elle dans un article qui paraîtra bientôt dans la Revue Femmes et droit. 

La juriste franco-albertaine juge toutefois que les différents commissaires linguistiques à Ottawa et en Ontario ne prennent pas en considération ces questions intersectionnelles. Le CLO et le commissaire aux services en français de l’Ontario « ne révèlent aucune analyse intersectionnelle des enjeux de droits linguistiques », déplore-t-elle. Le peu de mentions des termes « genre » et « race » dans ces rapports est « stupéfiant », déplore également Mme Levesque.

Diversité francophone

Dans son article à paraître, la professeure Levesque documente de manière statistique la faible reconnaissance par les autorités linguistiques des identités multiples des francophones en situation minoritaire et des problèmes auxquels ils font face. Le terme « femme », note-t-elle par exemple, n’apparaît que sept fois dans les rapports annuels du CLO publiés depuis 1999. « Aucune tentative n’a été faite pour prendre en compte la nature intersectionnelle des violations de la Loi sur les langues officielles ou les enjeux abordés », dit-elle au sujet des rapports annuels de l’organisme fédéral.

Par courriel, le CLO admet qu’il n’a pas abordé la question de l’intersectionnalité « dans toute son envergure », mais répond qu’il est inexact de dire qu’elle a été complètement ignorée. Le CLO dit avoir adopté une lentille intersectionnelle dans son étude sur l’insécurité linguistique au sein de la fonction publique fédérale. Le commissariat a regardé si les personnes victimes d’insécurité étaient davantage des femmes. L’étude n’en parle pas, par contre, « puisque nous n’avons pas observé cette tendance ».

Au sujet de la commissaire aux services en français de l’Ontario, Kelly Burke, la professeure Levesque estime qu’elle « semble résolue à ne pas tenir compte de la diversité au sein de la communauté francophone ». Les deux rapports de la commissaire « dissimulent la simple existence de francophones qui se heurtent à des formes d’oppression intersectionnelles », poursuit Anne Levesque. Des termes tels que « handicap » ou « immigrant » sont absents des rapports, note l’avocate.

Contacté par Le Devoir, le bureau de la commissaire ontarienne s’est défendu, faisant valoir que les activités et les rapports de la commissaire « parlaient d’eux-mêmes ». Kelly Burke, « a parlé de son dévouement à “la francophonie ontarienne dans toutes ses expressions” », déclare la porte-parole Emmanuelle Bleytou par courriel. « La composition de notre équipe de collaborateurs reflète tout à fait la diversité de la population francophone », poursuit-elle. Kelly Burke a été nommée à ce poste en janvier 2020.

Des changements recommandés

Anne Levesque fait une série de recommandations aux autorités linguistiques à la lumière de la situation qu’elle dénonce. « Il faut nommer des commissaires aux droits linguistiques ayant une meilleure connaissance de l’intersectionnalité », pense-t-elle par exemple. À tout le moins, poursuit-elle, les commissaires en poste devraient être formés immédiatement afin de comprendre comment « déceler les formes d’oppression complexes et s’y attaquer », note-t-on. Elle demande également aux autorités linguistiques de mieux ventiler les données en fonction des identités multiples des plaignants.

« Pour mesurer le succès d’un droit, il faut ne pas regarder son efficacité [dans la protection] de la minorité la plus privilégiée, mais plutôt celle des gens les plus vulnérables », affirme Anne Levesque.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.