Quoi surveiller cette fin de semaine?

Fin des mesures sanitaires aux frontières

On le savait depuis quelques jours déjà: toutes les mesures sanitaires aux frontières du Canada, pour tous les voyageurs, seront levées. Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, en avait fait l’annonce cette semaine.

Le 1er octobre marque aussi la fin du masque obligatoire dans les trains et les avions. Il ne sera plus nécessaire de faire l’autoévaluation de ses symptômes avant de monter à bord. Exit, aussi, l’exigence de vaccination pour les voyageurs étrangers. L’application ArriveCAN continuera d’exister, mais ne sera plus obligatoire pour l’entrée au pays.