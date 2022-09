L’expulsion de Mamadou Konaté reportée d’«environ 8 à 12 mois»

Alors que Le Devoir avait annoncé mardi dernier que Mamadou Konaté obtiendrait un sursis pour une durée indéterminée, nous savons désormais que l’expulsion de ce demandeur d’asile ivoirien sera reportée pour « environ 8 à 12 mois ».

Dans une décision rendue aujourd’hui, le juge Patrick Gleason de la Cour fédérale a statué que l’expulsion de M. Konaté, qui était prévue pour le 5 octobre prochain, sera reportée « jusqu’à ce qu’une décision sur le fond soit prise quant au contrôle judiciaire de la décision » de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), rapporte l’avocat de M. Konaté, Me Guillaume Cliche-Rivard.

La décision en question, sur laquelle tranchera la cour, est donc celle d’expulser M. Konaté, décision bien sûr contestée par son avocat.

Les deux parties se sont rencontrées hier en urgence, alors que la date d’expulsion de M. Konaté approchait à grand pas. Elle avait d’abord été prévue pour le 30 septembre, puis le 5 octobre.

Il s’agit du troisième sursis à être ordonné par la Cour fédérale pour M. Konaté. « Nous estimons qu’il est alors plus que temps que l’IRCC [Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada] et l’ASFC saisissent l’occasion pour enfin régulariser le statut de Mamadou au Canada », a indiqué Me Cliche-Rivard dans un communiqué.

Rappelons que M. Konaté est au Canada depuis 2016 et qu’il a été travailleur essentiel pendant la pandémie. Il a notamment travaillé à l’entretien ménager d’un CHSLD pendant la pandémie de COVID-19, et a même contracté le virus pendant son mandat. Il travaille aujourd’hui à l’Université Concordia.

Tel que Le Devoir le rappelait mardi, une expulsion poserait de sérieux risques à M. Konaté, selon son avocat, puisqu’il a, dit-il, appuyé sur les réseaux sociaux un ex-politicien ivoirien condamné à la prison à perpétuité pour tentative de coup d’État.

C’est d’ailleurs parce qu’il avait fait partie d’un groupe ayant participé à des tentatives de renversement d’un gouvernement qu’Ottawa avait refusé de lui accorder un statut de réfugié en premier lieu.