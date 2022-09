Campagne électorale

Les chefs des partis politiques en campagne électorale n’ont plus beaucoup de temps pour convaincre l’électorat des bienfaits de leur plateforme politique : il ne reste plus que quatre jours avant le scrutin du 3 octobre. La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, concentrera ses efforts aujourd’hui dans la région montréalaise — elle rencontrera d’ailleurs la mairesse Valérie Plante. Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, commencera la journée en Abitibi avant de se rendre dans la circonscription d’Ungava, plus au nord.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, doit rencontrer la presse à l’Auditorium de Verdun, dans le quartier montréalais du même nom. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, concentrera ses efforts dans Chauveau, la circonscription où il tente de se faire élire. Quant au Parti québécois, son chef Paul St-Pierre Plamondon (en photo) se rendra sur la Côte-Nord avant de revenir à Québec en soirée.