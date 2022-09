Passage remarqué de Pete Buttigieg à Montréal

Pete Buttigieg, premier homosexuel au cabinet présidentiel des États-Unis confirmé par les sénateurs, a fait une apparition remarquée mercredi soir à Montréal. L’actuel secrétaire américain aux Transports a accepté un prix de la Fondation Émergence pour son travail d’éducation aux luttes LGBTQ.

« Je suis le bénéficiaire d’une tradition d’activisme qui s’étend au monde entier et à des générations avant ma naissance. Et les résultats de ces luttes, de notre vivant, sont à la limite de l’incroyable — y compris le fait même que je puisse me tenir devant vous aujourd’hui », a-t-il lancé devant un public conquis.

Bref, mais éloquent, le politicien de 40 ans a entamé son allocution par quelques mots en français.

L’ancien candidat aux primaires du Parti démocrate était tout désigné pour ce prix – le prix Laurent-McCutcheon. L’honneur revient à une personnalité qui éduque le grand public sur les luttes autour de la diversité sexuelle et de genre. Buttigieg a été l’une des vedettes des primaires démocrates pour la présidentielle de 2020 et s’affiche régulièrement et sans complexe avec son mari Chasten Glezman. Ils ont ensemble deux enfants.

Pete Buttigieg a ainsi plaidé devant une salle pleine pour un discours politique qui rejoint tant la gauche que la droite, y compris les « valeurs conservatrices » comme la famille, la foi ou la liberté. « Après tout, être vraiment pour la famille, c’est s’assurer que toutes les familles possèdent les mêmes droits », a-t-il prononcé. « Parler de liberté implique de parler de la liberté de tous. »

Le président de la Fondation Émergence, Patrick Desmarais, tout ému d’avoir pu convaincre M. Buttgieg d’accepter un tel prix, a félicité le courage de ce dernier au sein d’une société américaine traversée de courants réactionnaires. « Il est un des seuls membres de l’administration Biden à se rendre sur les plateaux de Fox News, ou autres, pour défendre son point de vue ! »

M. Buttigieg est par ailleurs de passage dans la métropole pour participer à l’assemblée de l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) qui s’y déroule en ce moment.