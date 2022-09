Fin des sacs de plastique à Montréal

À vos sacs de tissu: à partir de ce mardi, les commerçants de Montréal ne pourront plus offrir de sacs de plastique à leurs clients. Cette mesure a été adoptée il y a un an par le conseil municipal.

Cette interdiction touche les commerces de détail et aussi les restaurants. Ceux-ci ne pourront donc plus emballer de plastique les plats à emporter et les livraisons à domicile. Seules exceptions: les sacs utilisés pour les denrées alimentaires comme les fruits, les noix, la viande et le poisson seront autorisés.