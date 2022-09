La NASA tente de dévier un astéroïde

Foncer dans un astéroïde pour le faire dévier de sa trajectoire ? C’est ce que tente d’accomplir aujourd’hui le vaisseau DART de la NASA. Et c’est une Québécoise, Julie Bellerose, qui est aux commandes.

Si tout se déroule comme prévu, l’engin spatial s’écrasera à plus de six kilomètres par seconde, soit plus de 20 000 km/h, contre un petit astéroïde, à des millions de kilomètres de la Terre.

L’expérience — une première pour la NASA — est menée à titre préventif. Si c’est un succès, la méthode permettra de détourner des astéroïdes qui se dirigent vers la Terre.