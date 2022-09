Au Saguenay, le PQ ne veut pas se faire avaler tout rond

Paul St-Pierre Plamondon ? « Pas capable. Vraiment pas », lance sans détour Micheline Bergeron.

Attablée dans un Tim Hortons du boulevard Talbot, à Chicoutimi, cette militante de longue date pour le Parti québécois (PQ) se vide le coeur. Cette année, pour la première fois de sa vie, elle lève le nez sur le parti de René Lévesque, dans lequel elle ne se reconnaît plus, même si elle l’a appuyé bénévolement pendant des années au Saguenay.

« Tu vois qu’il [le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon] n’a pas l’expérience en politique. Il a une façon d’agir : il est “je”, “me”, “moi” », souligne cette résidente du coin, les yeux tournés vers son amie Lise St-Gelais, de l’autre côté de la table.

« J’ai trouvé que la région d’ici, qui est vraiment une région péquiste, il la regarde d’une façon méprisante », enchaîne Mme Bergeron.

Le PQ a un statut historique presque hégémonique dans les trois circonscriptions du Saguenay. C’est le ministre Marc-André Bédard qui représente Chicoutimi à partir de 1973. Puis son fils, Stéphane, durant 17 années consécutives. Avant 2018 et la percée de la Coalition avenir Québec (CAQ), le PQ avait détenu le siège de Chicoutimi à l’Assemblée nationale pendant pratiquement un demi-siècle.

Dubuc a vu passer les députés péquistes Hubert Desbiens, Gérard-Raymond Morin et Jacques Côté au tournant du siècle. Jonquière, l’ex-premier ministre Lucien Bouchard, puis le député Sylvain Gaudreault. À la dissolution de l’Assemblée nationale, en août, M. Gaudreault était le seul irréductible péquiste à détenir un siège dans cette région au Parlement.Plus largement, quatre des cinq circonscriptions du Saguenay–Lac-Saint-Jean étaient colorées du bleu poudre de la CAQ.

Vague bleu poudre ?

Or, voilà. Cette année, les sondages ne laissent présager rien de bon pour le PQ, pourtant le choix naturel de nombreuses personnes dans la région à une certaine époque. Selon un coup de sonde mené début septembre au Saguenay, le caquiste Yannick Gagnon menace de prendre la circonscription de Jonquière haut la main. Quant à la ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et candidate dans Chicoutimi, Andrée Laforest, elle l’emporterait avec tout près de 60 % des voix.

Norma Nickols avait l’habitude de voter pour Sylvain Gaudreault dans sa circonscription de Jonquière. Cette année, elle accordera sa confiance à la CAQ.

« On ne peut pas stabiliser mieux que ça, souligne-t-elle, assise sur un banc de Place Centre-Ville de Jonquière. Quand ils recommencent avec des nouveaux, c’est là que les promesses ne tiennent pas. » Mme Nickols aurait bien voté pour M. Gaudreault une nouvelle fois, mais son départ de la politique — annoncé en mars — l’a convaincue de changer de camp.

C’est l’employée politique du Bloc québécois Caroline Dubé, anciennement travailleuse sociale, qui tente de conserver Jonquière pour le PQ cette année. Le parti, assure-t-elle, est bien en selle dans la région, malgré le départ de son prédécesseur.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

« Les gens sont encore très présents, très fidèles pour le Parti québécois », assure Mme Dubé, qui ne crache tout de même pas sur le soutien apporté à sa campagne par la présence de M. Gaudreault. Malgré son départ imminent, le député sortant a décidé de faire campagne avec le PQ d’ici le 3 octobre.

« Il faisait un excellent travail. Qu’il s’en aille, c’est quelque chose, observe Colette Dassylva, abordée par Le Devoir à Arvida, dans la circonscription de Jonquière. C’est une bonne personne, puis c’est dommage. C’est une perte. »

« Avec le reste de la gang »

Le candidat caquiste Yannick Gagnon souhaite profiter du départ de M. Gaudreault pour confirmer la domination de son parti dans la région. « On a manqué le train en 2018, mais le train est quand même venu livrer des beaux projets. Puis là, en 2022, ils nous offrent d’embarquer », illustre M. Gagnon en entrevue avec Le Devoir.

« Ce coup-là, je sens que le monde a le goût d’être avec le reste de la gang », ajoute-t-il.

En 1995, les circonscriptions de Jonquière, Dubuc et Chicoutimi avaient respectivement voté à 71 %, 70 % et 69 % pour l’option du Oui. Plus de 25 ans après, « l’indépendance, on en parle beaucoup » dans la région, soutient Mme Dubé, dans un café d’Arvida, à l’est de Jonquière. « Mais je trouve ça triste, c’est toujours sur le bout des lèvres », convient-elle.

« Moi, je ne le sens pas. […] Les gens sont ailleurs », réplique le candidat caquiste M. Gagnon.

En entrevue aux côtés de la candidate péquiste Dubé, Sylvain Gaudreault fait un plaidoyer pour la diversité politique. Il espère un « contrepoids » péquiste dans la région à partir du 4 octobre. « Je pense qu’il va y avoir un effet stratégique où les gens dans la région vont se dire : “ça nous prend un certain équilibre”, affirme-t-il. Cinq députés qui disent rien du côté du gouvernement… on va en échapper. »

Attablée au Tim Hortons, Micheline Bergeron, elle, ne sera pas convaincue. « Il n’y a personne de convenable. » Après des années de vote bleu, elle annulera son vote le 3 octobre. « C’est la fin du PQ », dit-elle, une moue sur le visage.