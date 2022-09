Le nombre d’Autochtones au Canada continue de croître

Les populations autochtones continuent de croître au Canada, mais à un rythme un peu moins rapide, et elles demeurent plus jeunes que le reste de la population canadienne.

Selon les nouvelles données du recensement de 2021, il y avait 1,8 million d’Autochtones au pays cette année-là, ce qui représente 5 % de la population totale canadienne, contre 4,9 % en 2016.

Entre 2016 et 2021, Statistique Canada note que le nombre de membres de populations autochtones a crû de 9,4 %, ce qui représente presque le double de la population non autochtone (5,3 %). Mais cette croissance montre désormais un certain ralentissement, révèle le recensement.

Les Premiers Peuples étaient également 8,2 ans plus jeunes, en moyenne, que le reste de la population. Leur âge moyen était de 33,6 ans, comparativement à 41,8 ans pour une personne non autochtone.

Statistique Canada a également constaté que les Autochtones étaient beaucoup plus susceptibles de vivre dans un ménage à faible revenu.