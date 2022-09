Attaques par arme blanche en Saskatchewan

Le service des coroners de la Saskatchewan fera le point à 14h30 sur des attaques à l’arme blanche survenues dans la province. Perpétrée il y a plus de deux semaines dans la nation crie de James Smith et à Weldon, une série d’agressions au couteau a fait 11 morts et 18 blessés.

Le premier suspect, Damien Sanderson, avait été retrouvé à proximité de la scène de crime. Le second, Myles Sanderson, avait tenu en haleine durant quatre jours la Gendarmerie royale du Canada, avant d’être déclaré mort peu après son arrestation. Si l’on sait que Myles Sanderson a été «placé en détresse médicale» quelques minutes après son arrestation, les causes du décès n’ont pas encore été révélées.