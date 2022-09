Dernier au revoir à la souveraine

Les funérailles de la défunte reine Élisabeth II se dérouleront aujourd’hui, jour de deuil national au Canada, sous les yeux de 2000 invités, dans l’abbaye de Westminster. Son inhumation est ensuite prévue dans la soirée au château de Windsor et sera réservée aux membres proches de la famille, sans photographes ni caméras.

La cérémonie s’annonce comme l’une des plus exigeantes du point de vue logistique, sécuritaire et protocolaire jamais organisées dans l’histoire. Au dernier décompte du week-end, les représentants de 121 pays avaient confirmé leur présence à Londres, incluant 19 monarques, 46 présidents et 20 premiers ministres, dont le premier ministre Justin Trudeau.