Quoi retenir de la fin de semaine ?

Un typhon menace le Japon

Un typhon, nommé par les météorologues Nanmadol, aux rafales allant jusqu’à 234 km/h a paralysé samedi et dimanche les habitants de la côte ouest du Japon. Le typhon a déjà déversé jusqu’à 500 mm de pluie en moins de 24 heures sur certaines zones de la grande île de Kyushu.

La chaîne de télévision locale avait indiqué que plus de sept millions de personnes avaient reçu comme recommandation pressante de se rendre dans des abris ou de se réfugier dans des bâtiments solides. Au Japon, les avis d’évacuation ne sont pas obligatoires, et les autorités japonaises ont souvent du mal à convaincre la population de rester à l’abri en cas d’urgences météorologiques.

Le typhon, qui s’est affaibli légèrement en s’approchant de Kyushu, devrait prendre la direction du nord-est et balayer l’île principale du Japon, Honshu, jusqu’à mercredi matin. Les périodes d’août et de septembre sont connues au Japon pour être sujettes à des intempéries de la sorte, qui vont parfois jusqu’à provoquer de brusques inondations et des glissements de terrain meurtriers.