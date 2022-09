Manif pour le logement

Alors que la campagne électorale entame sa deuxième moitié, deux organismes veulent que le dossier du logement soit enfin abordé par les chefs de parti. Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) et le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) organisent à Québec, à 12 h 45, une manifestation où ils comptent interpeller les formations politiques et proposer des solutions.

Déjà jeudi, le RCLALQ et le Collectif pour un Québec sans pauvreté plaidaient dans un communiqué commun pour un meilleur contrôle des loyers, à l’aide d’un registre national. Les inquiétudes sont aussi très grandes face aux «rénovictions».