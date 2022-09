Concours d’animaux et de cultures, spectacles équestres, artisanat : depuis 175 ans, l’exposition agricole d’Ayer’s Cliff offre une occasion au public de découvrir le monde rural. La foire était de retour cette année après la pause forcée de la pandémie, au grand plaisir des jeunes et des plus expérimentés.

1 Eugénie Gosselin, 8 ans, participe à un concours de tir de bovins à la laisse. Marie-France Coallier Le Devoir

2 Sur la piste, calèches et accessoires d’époque créent un décor pittoresque. Marie-France Coallier Le Devoir

3 Des enfants aidés de leurs parents participent à des courses avec leur cheval en laisse. Marie-France Coallier Le Devoir

4 Le mouton Hoppy se met le museau dans la cape à carreaux de Kynlee Harrison, 3 ans, lors des épreuves d’enfants bergers. Les familles se sont réfugiées à l’intérieur de l’arène pendant une averse passagère. Marie-France Coallier Le Devoir

5 Un cow-boy participe à une course où les cavaliers doivent descendre de leur monture, toucher la clôture de l’arène, puis courir le plus rapidement possible avec leur cheval pour toucher du pied un marqueur au centre de l’arène. Marie-France Coallier Le Devoir

6 À gauche, Léo Blais et Lisette Meunier, de La Patrie, célèbrent leur cinquième anniversaire de mariage cette année. Ils sont venus faire un tour à la foire d’Ayer’s Cliff pour se remémorer leur passé d’exposants agricoles. Marie-France Coallier Le Devoir

7 Une course dans la catégorie 2 à 4 ans. Samuel Roy, 4 ans, à gauche, terminera premier. Marie-France Coallier Le Devoir

8 Des cavalières se préparent à une épreuve de course. Marie-France Coallier Le Devoir

9 Joanie Labrecque nettoie l’enclos des vaches. Marie-France Coallier Le Devoir

10 Des préposés lavent les bovins. Marie-France Coallier Le Devoir