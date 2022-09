Les créanciers de l’Université Laurentienne votent en faveur du plan d’arrangement

Une majorité de créanciers de l’Université Laurentienne (UL) ont approuvé mercredi un plan d’arrangement permettant à l’établissement de s’approcher de la fin du processus de restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Les créanciers ayant une réclamation garantie, qui n’ont pas pu voter mercredi, se verront payés intégralement, tandis que les créanciers non garantis ne recevront qu’une partie.

« Nous nous sommes donné l’occasion de redéfinir l’UL et d’écrire ensemble un nouveau chapitre plus brillant marqué par la transparence, la collégialité et la reddition de comptes », a réagi Jeff Bangs, le président du Conseil des gouverneurs de l’Université Laurentienne. « Alors que le long et douloureux processus de la LACC touche à sa fin, nous pouvons enfin commencer le travail de restauration de l’intégrité de notre université », a commenté Fabrice Colin, le président de l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne (APPUL).

Le vote avait une incidence monumentale sur l’avenir de l’université bilingue, dans le nord de l’Ontario. Le contrôleur dans le cadre des procédures, la firme EY, avait laissé planer la liquidation totale des actifs de l’établissement et sa fermeture si les créanciers votaient contre le plan d’arrangement. Pour être adopté, le plan devait obtenir l’appui d’une majorité des créanciers non garantis dont la réclamation a été approuvée par le contrôleur; leur vote devait aussi représenter au moins les deux tiers de la valeur totale des réclamations.

C’est donc dire que le vote de deux banques — la Banque Royale du Canada et la Toronto Dominion — était crucial pour l’université. Au mois de mai 2021, en cour, une avocate de l’Université Laurentienne, D.J. Miller, a affirmé que l’établissement leur devait plus de 100 millions de dollars. Comme les autres créanciers qui ont pu voter mercredi, les banques ne recevront qu’un paiement représentant entre 14,1 % à 24,2 % du montant de leur réclamation. Seul un petit groupe de créanciers seront payés intégralement.

L’université sera en mesure de payer ses créanciers dont la réclamation est prouvée — ce qui inclut des employés de l’université et des professeurs licenciés en 2021 — grâce à la vente de biens immobiliers lui appartenant. Le gouvernement ontarien fera l’acquisition d’actifs à un prix minimal de 45,5 millions de dollars et maximal de 53,5 millions de dollars. D’après le plan d’arrangement, l’université va rendre tous ses actifs immobiliers disponibles pour l’achat.

L’Université Laurentienne s’est mise à l’abri de ses créanciers en février 2021 puisqu’elle faisait alors face à des dettes de plus de 180 millions de dollars ; le montant des réclamations des créanciers a environ doublé depuis, entre autres en raison de demandes d’indemnités d’anciens employés.

Les procédures dans le cadre de la LACC permettent à des entreprises d’éviter la faillite, de poursuivre leurs activités et de trouver une façon de repayer leurs créanciers. L’adoption d’un plan d’arrangement est l’une des dernières étapes du processus : il prévoit notamment le versement de certaines sommes aux créanciers.



Maintenant que le plan est adopté, l’établissement demandera l’approbation du plan à la cour le 5 octobre. Une fois l’approbation obtenue, la mise en œuvre du plan pourra commencer. Dans les deux mois qui suivront l’approbation par la cour, l’université lancera un appel d’offres pour trouver un consultant qui mènera la restructuration des opérations recommandée par la firme Nous au mois de mars 2022.

Des employés divisés

Le plan a eu l’appui des deux principaux syndicats de l’université : le Syndicat des employés de l’Université Laurentienne (SEUL) et l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne (APPUL). Le président du SEUL, Tom Fenske, a recommandé à ses membres de voter en faveur du plan.

En entrevue avec Le Devoir mardi, le président de l’APPUL, Fabrice Colin, a affirmé que son syndicat s’est battu « bec et ongles pour le plan ».

Un groupe d’employés, le Comité triculturel pour l’éducation universitaire à Sudbury, dont font partie plusieurs anciens professeurs, de l’établissement s’opposait au plan. D’après David Leadbeater, un représentant du groupe, les deux tiers des créanciers qui ont voté mercredi étaient des employés actifs ou anciens ; près de 20 % d’entre eux ont été licenciés, mais on leur doit environ 80 % de ce qui est dû aux employés. « L’idée que la restructuration soit une bonne façon de redonner vie à l’université est fausse », dit David Leadbeater.

La vérificatrice générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk, a critiqué la décision de la Laurentienne d’avoir eu recours à la restructuration sous protection judiciaire dans une analyse préliminaire au mois d’avril. « L’Université ne s’en est pas tenue aux précédents habituels du secteur parapublic en déployant des efforts exhaustifs et clairs pour demander une aide financière au ministère des Collèges et Universités », a-t-elle écrit. Un rapport plus détaillé est attendu au cours des prochains mois.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.