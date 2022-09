Des hausses de valeurs foncières à prévoir à Montréal

La Ville de Montréal présentera ce matin aux représentants des médias les nouveaux rôles d’évaluation foncière pour les années 2023, 2024 et 2025. Selon le directeur du Service de l’évaluation foncière, Bernard Côté, on peut s’attendre à des hausses se chiffrant autour de 30 % sur la valeur foncière des immeubles résidentiels de la métropole.

En 2019, la hausse moyenne de la valeur des immeubles de Montréal et des 15 villes liées avait atteint 13,7 %. Les augmentations de valeurs les plus élevées avaient été observées dans Verdun, Le Sud-Ouest et Le Plateau-Mont-Royal. Déposé tous les trois ans, le rôle d’évaluation foncière sert de base de calcul pour l’imposition des taxes aux propriétaires de l’île de Montréal.