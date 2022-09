Déluge à Montréal, perturbations dans le métro

Avec les fortes pluies qui s’abattent sur le sud du Québec, le métro de Montréal connaît des perturbations. Les trains ne s’arrêtent plus à la station Square Victoria-OACI jusqu’à nouvel ordre « en raison d’infiltration d’eau », indique la Société de transport de Montréal (STM) sur Twitter.

« On surveille de près certaines stations, et le Service de sécurité incendie de Montréal travaille avec nous pour évaluer la situation », soutient Philippe Déry, porte-parole de la STM, en entrevue avec Le Devoir.

Ce dernier recommande d’ailleurs de ne pas emprunter les diverses entrées de la station qui pourraient ne pas être bloquées pour l’instant.

Plus tôt, mardi, une interruption de service avait été en place entre les stations Crémazie et Montmorency pendant plus d’une heure, mais celle-ci n’était pas liée à la pluie, précise M. Déry.

Une pluie très forte s’est abattue sur la métropole et le sud du Québec entre 17 h et 18 h mardi soir. Environnement et Changement Climatique Canada prévoit un total de 50 à 75 millimètres d’ici mercredi matin.

Des avertissements météo ont été lancés dans plusieurs secteurs, notamment la région métropolitaine, mais aussi les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, le Lac-Saint-Jean et la vallée du Richelieu-Saint-Hyacinthe.

Certaines routes sont également impraticables à cause de la pluie. C’est le cas pour l’autoroute 19, à Montréal, qui est fermée en direction nord à partir du boulevard Henri-Bourassa.

Réactions sur les réseaux sociaux

Les usagers de la route et du transport collectif ont été nombreux à signaler les conséquences des intempéries sur les réseaux sociaux.

On voit ici de la pluie accumulée à l’entrée de la station de métro Square Victoria-OACI.

Y’a de l’eau dans le métro pic.twitter.com/cqFmHI7n45 — Philippe Orfali (@orfali) September 13, 2022

Des infiltrations d’eau dans le passage qui relie la station Pie-IX au Stade olympique ont également été signalées.

Certaines bouches d’égout ont aussi débordé

Comme une petite pluie, sur Montreal, la. pic.twitter.com/WvOBgOHbg8 — Nicopoi (@GrandNicolas) September 13, 2022

Avec La Presse canadienne