La pénurie de main-d’oeuvre au coeur des enjeux en Beauce

Les vallées des rivières Chaudière et Etchemin, qui sillonnent la région Chaudière-Appalaches, n’ont pas attendu le déclenchement des élections pour se tapisser de pancartes. Peu importe le village, une même prière se fait entendre dans la région. « Personnel recherché » à Sainte-Claire ; « Joins-toi à notre équipe » à Sainte-Marie ; « La qualité de vie t’attend ici… Rentre lundi ! » à Beauceville. Partout résonne le refrain des Romains d’Astérix : « Engagez-vous, qu’ils disaient ! »

Les recrues, toutefois, se font rares en Chaudière-Appalaches, où le taux de chômage atteint 3,6 %. La pénurie frappe si fort qu’elle altère la voix d’Hélène Sévigny, accoudée de bon matin au zinc du bistro St-Joseph.

« J’ai travaillé 74 heures la semaine passée et j’ai l’air de ça aujourd’hui », dit la serveuse de Saint-Joseph-de-Beauce en désignant sa gorge endolorie par la cigarette et les soirées à crier au-dessus du comptoir.

Derrière les fûts, la tenancière, Karine Lessard, renchérit. « J’en ai une qui va bientôt avoir fait 12 jours en ligne. »

Personne, dans ce bar éclairé par la lueur des machines à sous, n’adhère aux raisonnements de François Legault, qui martèle que la pénurie de main-d’oeuvre permet d’améliorer les conditions de travail.

La désillusion envers la joute politique flotte ici, tenace comme le parfum de bière. « Je ne sais pas pour qui je vais voter, mais ce ne sera pas pour Legault », poursuit Karine. « Tant qu’à me faire fourrer, j’aime mieux ne pas voter. Je vais annuler mon vote », tranche Hélène.

Recruter à l’étranger

Il n’y a pas qu’à Saint-Joseph-de-Beauce que le manque de main-d’oeuvre préoccupe. Dans cette région que la CAQ a remportée en 2018 et qui tire 28 % de son PIB du secteur manufacturier, la pénurie de personnel coûte cher aux industries. Un rapport commandé l’an dernier par le Conseil économique de Beauce (CEB) enseigne que, si les usines roulaient à plein régime en Chaudière-Appalaches, deux milliards de dollars supplémentaires pleuvraient sur son territoire.

Le rapport rédigé par Deloitte note que, dans cette région, 75 % des 309 entreprises interrogées disent devoir refuser des contrats par manque d’employés, et 89 % d’entre elles disent avoir des postes à pourvoir.

Plusieurs entreprises souhaitent recruter à l’étranger, mais peinent à s’y retrouver dans le labyrinthe administratif de plus en plus inextricable de l’immigration, déplore Sylvain Bernard.

Le Devoir joint le propriétaire du Groupe OSI, à Saint-Georges, au téléphone alors qu’il conduit vers l’aéroport de Québec pour accueillir un nouveau collègue sud-américain. « Ç’a pris 16 mois pour le faire venir. C’est épouvantable ! Et ça nous coûte environ 10 000 $ par tête. »

Un autre fleuron beauceron, Garaga, a récemment embauché cinq réfugiés ukrainiens dans son usine de Saint-Georges. « Ç’a été une bénédiction », raconte Marco Vachon, le directeur du recrutement. Les défis, toutefois, demeurent nombreux avec ces nouveaux employés qui ont l’avantage d’être déjà au Québec, mais qui parlent à peine l’anglais. « On communique comme on peut, explique M. Vachon. Au moins, nous avons Google Translate. »

François Legault estime que son gouvernement doit limiter le nombre d’immigrants et favoriser les francophones pour protéger la langue et la cohésion sociale. Marco Vachon, lui, croit que le Québec n’a pas ce luxe. « C’est sûr que, si on demande d’accueillir des immigrants qui parlent français en partant, c’est voué à l’échec. On se tire dans le pied. »

Africain natif du Kenya, Steve Andama, 34 ans, travaille au Québec depuis décembre 2019. Il ne converse qu’en anglais. « J’étais tellement enthousiaste d’apprendre le français en arrivant ici, dit-il. On m’avait promis des cours, mais ça ne s’est jamais concrétisé. J’ai donc acheté des leçons en ligne. »

Comptable dans son pays d’origine, il raconte avoir d’abord travaillé chez Olymel une fois arrivé en Beauce. La grève l’a forcé à trouver un autre emploi. « Tu dois faire le travail dont personne ne veut. Tout le monde te gère, même l’étudiant en stage. »

Réfugié au Québec en raison de l’instabilité qui sévit au Kenya, Steve demande sa résidence permanente depuis trois ans. Les démarches traînent, et l’épée de Damoclès qui pend au-dessus de son avenir en Beauce pourrait s’abattre l’an prochain, quand son permis de travail prendra fin.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

« Je ne comprends pas, dit-il, découragé. Depuis que je suis arrivé, je n’ai jamais manqué une journée de travail. Je paie mon loyer, je paie mes impôts. J’espère que le gouvernement va reconnaître nos efforts et exaucer notre souhait de rester. »

Immigration et automatisation

Le député caquiste sortant de Beauce-Sud, Samuel Poulin, admet que le manque de personnel représente « un défi » dans sa circonscription. Mais il insiste : « Nos entreprises n’ont jamais aussi bien “performé”, et leurs carnets de commandes sont pleins pour des années. Ça va très, très bien. »

Pour l’élu de 31 ans qui bataille pour une troisième campagne, « l’immigration internationale fait partie de la solution ». Il se dit convaincu que « nous sommes capables, à l’intérieur du Canada, de faire des gains au fédéral » pour protéger le français. Il suffit, selon M. Poulin, de « continuer à mettre la pression. » La CAQ mise aussi sur l’automatisation pour soulager la pénurie, ajoute-t-il.

Selon les sondages, le duel s’annonce serré entre le caquiste et son adversaire conservateur, Jonathan Poulin. « Pour moi, la pénurie de main-d’oeuvre, c’est l’enjeu local numéro un », déclare la recrue de 30 ans. Son diagnostic est clair : le manque de travailleurs et de travailleuses, en Beauce, est « catastrophique ».

« Je m’en fais parler partout, tous les jours », dit cet ancien militant libéral devenu candidat du PCQ au détour de la pandémie. Son parti propose, entre autres, des mesures fiscales pour inciter la main-d’oeuvre de plus de 60 ans à demeurer au travail. Il veut établir, comme la CAQ, un seuil annuel de 50 000 immigrants, triés en fonction de leur « compatibilité civilisationnelle ». Quant au rapatriement des pouvoirs fédéraux en matière migratoire, Jonathan Poulin croit que « ce n’est pas en se chicanant et en se picossant que nous allons gagner. Tout le monde va perdre, au bout du compte ».

« Comme une sécheresse »

Dans son commerce de Saint-Joseph-de-Beauce, Charlotte Turmel s’escrime contre une étiqueteuse qui semble, contrairement à elle, fin prête pour la retraite. La femme de 63 ans règne avec énergie sur la Tabagie Jacques, distribuant les cigarettes et les billets de 6/49. « On vérifie si vous êtes millionnaire ? » lance-t-elle à un habitué. La fortune, ce ne sera pas pour cette fois : client suivant !

« Je te dis ça bien franchement : je ne suis pas une fille politique, confie-t-elle par-dessus son comptoir. Ça me tape sur les nerfs. » Un client qui attend son paquet de « McDo, king size », enfonce le clou. « Ils sont tous pareils ! Moi, je vais juste là pour annuler mon vote. » Pourtant, la tabagie la subit aussi, la pénurie.

« On recrute des jeunes de 13 ans qui n’ont jamais travaillé », déplore Mme Turmel.

Qu’importe les seuils d’immigration, la Beauce, déjà, se transforme. « Mon chum avait une maison, raconte Mme Turmel. Il l’a vendue à un agriculteur : c’est des Guatémaltèques qui vivent dedans maintenant. J’ai dit au monsieur : “eux autres, dans leur pays, ils sont dix dans un appartement puis ça fait pareil. Ils sont dans la ouate, ici…” »

La pénurie de main-d’oeuvre sévit partout en Chaudière-Appalaches, peu importe la taille des entreprises. « C’est comme une sécheresse, estime Hélène Latulippe, directrice générale du CEB. Le soleil est radieux, les entreprises sont prêtes à pousser, mais le bassin qui les irrigue, lui, s’appauvrit. »