Charles III à Belfast

Le deuil de la reine Élisabeth II continue au Royaume-Uni, six jours après le trépas de la souveraine. Son fils, désormais le roi Charles III, et la reine consort Camilla quitteront l’Écosse pour se rendre mardi en Irlande, à Belfast, notamment pour rencontrer des leaders politiques et recevoir des condoléances.

Le cercueil de la reine quittera quant à lui la cathédrale Saint-Gilles, à Édimbourg, pour être transporté par avion à Londres, où doit commencer mercredi une chapelle ardente.