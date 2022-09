Quoi surveiller aujourd’hui ?

Campagne électorale, jour 16

Les chefs des cinq principales formations politiques québécoises poursuivent leur campagne à trois semaines des élections. La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, passera la journée à Thetford Mines et visitera le fabricant ASDevices — Mécanique analytique inc. Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, sera pour sa part en visite dans les circonscriptions de Soulanges, Mille-Îles, Châteauguay et Maurice-Richard, où il tiendra des mêlées de presse.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, se rendra à Sainte-Gertrude-Manneville, où il visitera la ferme laitière Mirolait. Il tiendra ensuite un point de presse pour parler d’agriculture. Du côté de Québec solidaire (QS), le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois se rendra aux Chantiers Chibougamau et devrait faire une annonce concernant le Nord-du-Québec. De son côté, Manon Massé présentera la plateforme régionale de QS pour la Gaspésie, au Camping du Bourg de Pabos. Les plans du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, n’étaient pas connus au moment où ces lignes ont été écrites.