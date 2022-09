À La Baie, les évacués veulent reprendre un «été perdu»

Après trois mois loin de chez eux, des dizaines de citoyens de La Baie ont regagné samedi leurs maisons, à deux pas du cratère creusé dans le quartier par un glissement de terrain en juin. Certains reviennent la peur au ventre. D’autres, décidés à rattraper le temps perdu.

Benoît Paquin n’a pas attendu bien longtemps, samedi. Quelques heures seulement après avoir réintégré son chez-lui, il a enfourché son tracteur à gazon pour rafraîchir sa pelouse. « Ça fait assez longtemps qu’on attend après ça », lance-t-il, la voix enterrée par le vrombissement du moteur.

Voilà pratiquement trois mois qu’un pan du quartier de La Baie, à Saguenay, s’est détaché sans avertissement, emportant sur son passage une maison, et forçant l’évacuation de plusieurs dizaines de domiciles.

Proches, amis, ex-compagnes : les citoyens interrogés samedi par Le Devoir ont tous trouvé des toits sous lesquels s’abriter durant les travaux de stabilisation, qui auront duré tout l’été. Au sommet de la butte, le long des rues en lacets, des terrains broussailleux parsemés de mauvaises herbes témoignent du passage du temps.

Sur l’avenue du Parc, le vide. Là où siégeait ce printemps une rangée de maisons trône aujourd’hui un terrain vague cerné de clôtures et de cônes orange. La Ville a amorcé en août la démolition des cinq maisons à risque. L’opération est terminée. Plus bas, le logis emporté le 13 juin dernier repose toujours entre les débris, les branches d’arbres et la toile d’une piscine hors terre qui ne servira plus.

« Ça me fait mal au coeur », souffle Pierre Tremblay, le regard tourné vers la falaise creusée par le glissement de terrain. « On est comme sous le choc. Ça fait cinquante ans qu’on est ici, il n’est jamais rien arrivé », poursuit-il dans l’entrée de la maison de son enfance. Celle-ci sera vendue au propriétaire d’une des maisons démolies le mois dernier.

« Aucune instabilité »

Samedi, une partie des quelque 180 sinistrés évacués en juin ont retrouvé leur domicile. D’autres pourront les réintégrer cette semaine. Dans une note à la population, la Ville de Saguenay assure que « les travaux de stabilisation progressent et [qu’]aucune instabilité n’a été observée ». Signe que l’ouvrage n’est pas terminé, des murs formés de blocs de béton ont été posés çà et là dans l’arrondissement.

« Moi, j’ai des craintes. Ça me laisse perplexe un peu », lance M. Tremblay sans détour.

« Ils disent qu’on est dans les plus sécuritaires. On va le croire… On veut le croire ! » affirme Irène Plouffe, dont la maison donne directement sur le terrain laissé vacant par les démolitions. « Mais là, voir la maison des voisins qui est partie, je trouve ça d’une tristesse… », poursuit-elle.

Serge Carrier était aux premières loges du glissement de terrain. La maison emportée par la terre il y a trois mois est pratiquement venue s’accoter sur la sienne. De son terrain, le Baieriverain peut encore apercevoir un micro-ondes à travers la carcasse du logis. Comme un souvenir du quotidien emporté le 13 juin dernier.

« Ç’a fait un méchant vacarme, puis ça nous a énormément fait peur », se remémore M. Carrier, encore marqué par les événements. « Juste entendre le bruit que ça a fait… Après ça, réaliser que, ouf, on s’en est tirés de peu. [Ma femme] criait. Je suis sorti, et tout ce que je voyais, c’était la poussière qui retombait. »

Plus bas, Thierry Coup se dit toujours « sur le qui-vive ». « On va l’être encore une couple de jours », estime-t-il. « On est restés avec la crainte », ajoute sa femme, Doris De La Durantaye.

« On nous dit qu’il y a encore des risques de glissements mineurs. Définition de glissement mineur, s’il vous plaît ? » lance-t-elle à la blague.

« On a perdu trois mois »

Chez les Coup-De La Durantaye, pas de dégât à signaler. Chez les voisins par contre, « ç’a été inondé », remarque une autre propriétaire du quartier, de passage par là.

M. Coup déplore « un été perdu ». « On sent qu’on a perdu trois mois de notre vie, résume-t-il. On est heureux aujourd’hui, mais là… Il faut couper la pelouse. Il faut rentrer des meubles. Reprendre la vie quotidienne qui a été brisée. »

Plus loin dans le quartier, Le Devoir interrompt Michel Fortin en plein désherbage. « Ça pousse à travers l’asphalte ! » lance-t-il en désignant du doigt son entrée crevassée.

« Je ne ferai pas grand-chose aujourd’hui », avertit-il. Des baisses de tension le travaillent depuis quelque temps.

Les pommes tombées de son pommier cet été qui jonchent le terrain de sa maison ? Elles seront ramassées un autre jour. « Elles sont tombées dans le foin. On ne peut pas passer la tondeuse à travers ça », souffle-t-il entre deux bouffées de cigarette.

Le glissement de terrain de La Baie n’a pas fait de mort ni de blessé. Autour de la cavité creusée en plein coeur du quartier, la vie quotidienne reprend peu à peu. « Ça fait assez longtemps qu’on attend de revenir », se réjouit Benoît Paquin.

Après s’être adressé au Devoir, il reprend la tonte de sa pelouse. Depuis ce matin, il a déjà rempli et vidé six fois le réservoir de son tracteur. « Un coup qu’on va avoir fait les foins, dit-il, on va être corrects. »