Sur la promenade Loyaliste, des Canadiens se rappellent la reine

Les sentiments à l’égard du décès de la reine Élisabeth II sont partagés dans la région loyaliste de l’Ontario, entre Kingston et Belleville. Si certains pleurent sa mort, d’autres sont moins consternés. Quoi qu’il en soit, l’histoire britannique est là pour de bon dans ce coin de la province, où des colonisateurs loyaux au régime britannique se sont réfugiés après et pendant la guerre d’indépendance des États-Unis.

Deux grilles ornées de couronnes accueillent les conducteurs au kilomètre zéro de la promenade Loyaliste, le long du lac Ontario, une route traversant la région ponctuée de marqueurs historiques. Matt Dillon accote son vélo sur l’une d’entre elles ; en 1984, la reine elle-même a béni l’entrée lors d’une visite au Canada. Le cycliste sort son téléphone, puis prend une photo. Au lendemain du décès de la reine, l’Ontarien veut lui rendre hommage. « Je l’ai rencontrée quand j’avais cinq ans, dans les Territoires du Nord-Ouest », raconte Matt Dillon.

Jim Hegadorn, le maire du canton de Loyalist, une municipalité qui englobe différentes communautés, dont Amherstview, où sont situées les portes, estime qu’il y a un sentiment général « de deuil et chagrin » dans le canton en raison du décès. Le long de la promenade, les histoires personnelles concernant la reine et la monarchie abondent, mais ne forment toutefois pas un monolithe. Certains, comme Matt Dillon, cherchent à honorer la reine, tandis que d’autres — même s’ils sont descendants des loyalistes — n’en font pas autant.

Une route jalonnée d’histoire

Le Montréalais John McCormack nous attend à Amherstview, aux « Eastern Gates » ; la porte d’entrée de la promenade a été visitée par la reine lors du 200e anniversaire de l’arrivée des loyalistes. John McCormack a quitté le Québec en 1978 et est récemment devenu représentant de l’Association de la promenade Loyaliste, un groupe chargé d’embellir la route. Celui qui est aussi conseiller municipal du Grand Napanee — la municipalité voisine du canton de Loyalist — affirme que la monarchie représente « le patrimoine des gens du coin ».

À 30 minutes de route à l’ouest d’Amherstview, le long de la promenade Loyaliste, Jane Lovell entre dans l’église St. Alban’s, à Adolphustown, où ont débarqué en 1784 les premiers loyalistes en Ontario. Philip Roblin, un de ses ancêtres, était l’un d’eux. L’église a été bâtie en 1884, 100 ans après.

On m’a inculqué que la reine était la personne la plus importante sur la planète.

Jane Lovell veille à la conservation de l’église ces jours-ci et aimerait l’acheter avec un groupe. Elle était sous le choc lorsqu’elle a appris le décès de la reine, mais elle admet qu’elle n’était pas tellement investie dans la monarchie britannique, malgré sa généalogie. « C’est ce que c’est — j’ai accepté le fait que nous ayons une reine », dit-elle. « Il ne faut pas confondre loyalistes et monarchistes : beaucoup sont loyalistes de naissance, mais n’ont pas de sentiment particulier [envers la monarchie] », dit-elle.

Un rêve d’enfant

Robert Stewart, lui aussi un descendant des premiers loyalistes, est chez lui en discutant sur les marches de l’église anglicane St. Mary Magdalene de Picton, un village au kilomètre 48 de la promenade Loyaliste. Son père en était autrefois le prêtre, et la maison familiale se trouvait derrière le bâtiment.

L’Ontarien dans la jeune cinquantaine s’est déplacé pendant plusieurs années, notamment pour étudier à l’Université Bishop’s, puis est revenu près de Picton il y a six mois. Son village natal a changé, mais pas son admiration pour la famille royale.

« On m’a inculqué que la reine était la personne la plus importante sur la planète », raconte-t-il. Sa première rencontre avec la reine était donc d’autant plus spéciale. La gorge nouée, l’homme explique qu’il faisait partie d’un régiment loyaliste reconstitué en 1984, lors d’une visite de la reine en Ontario. « J’aimerais inspecter le régiment », aurait dit la reine. Après avoir marché quelques instants, elle s’est arrêtée devant un Robert Stewart ébloui.

Il s’agissait d’un des moments les plus fiers de sa famille. Jeudi, quand il a reçu l’appel d’un ami lui apprenant le décès de celle qu’il admirait, Robert Stewart a fondu en larmes. « Nous priions pour la reine lorsque nous étions enfants », dit-il.

« God save the King »

Comme plusieurs Canadiens, Robert Stewart se demande ce qui adviendra de l’attachement à la famille royale, maintenant que la reine est décédée. « C’est elle que nous avons toujours connue », note-t-il. Mais le roi Charles III aura néanmoins son appui indéfectible. « God save the King », chante-t-il. L’élimination de la monarchie au Canada, pense-t-il, est « impossible politiquement », mais le capital de sympathie pour la famille royale diminue, observe-t-il. « Ce sera intéressant de voir ce qui suivra », soutient Robert Stewart.

Une séparation encore plus grande entre le gouvernement canadien et la monarchie britannique pourrait être difficile pour les résidents de la région, pense John McCormack, dont le district électoral inclut Adolphustown. Si la monarchie a gardé son honneur, c’est en raison du leadership de la reine, dit le maire Jim Hegadorn. « Ce qui se passera par la suite dépendra du prochain leader », dit-il. Mais peu importe ce qui se passe, dans le canton loyaliste, « l’histoire demeura intacte », affirme-t-il.

