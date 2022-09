Ungava, le pouvoir électoral des Autochtones

Au Nord-du-Québec, Ungava est la seule circonscription provinciale où les Autochtones sont majoritaires. Pourtant, aucun député autochtone de la région n’a franchi les portes de l’Assemblée nationale. Les choses pourraient changer cette année.

« Nous voulons avoir un représentant à l’Assemblée nationale qui peut s’exprimer au nom des Cris et des Inuits », affirme d’emblée Pita Aatami, président de la société Makivik, qui représente les Inuits du Nunavik.

Ungava représente près de la moitié de la superficie du Québec : sur ce large territoire nordique, on trouve 14 communautés inuites du Nunavik, 9 communautés cries et, plus au sud, 7 municipalités et localités jamésiennes (non autochtones).

Deux candidats autochtones briguent les suffrages dans Ungava cette année : l’autrice et militante crie Maïtée Labrecque-Saganash, pour Québec solidaire, ainsi que l’ancien maire de Kuujjuaq, Tunu Napartuk, pour le Parti libéral du Québec. La circonscription avait été l’objet d’une chaude lutte en 2018 : de nouveau dans la course cette année, le député sortant, Denis Lamothe, de la Coalition avenir Québec l’avait remportée par 46 voix, tout juste devant le Parti québécois (26 %). Le Parti libéral du Québec et Québec solidaire n’étaient pas très loin derrière, avec des résultats respectifs de 25 % et 17 %.

Selon les données récoltées par Le Devoir, les électeurs dans les communautés cries et inuites représentaient près de 62 % de l’électorat d’Ungava aux élections de 2018. On y dénombrait alors près de 18 000 électeurs sur les 28 314 électeurs inscrits, ce qui dépasse le poids électoral des villes non autochtones. Il reste à savoir si les communautés autochtones se rendront aux urnes, puisque le taux moyen de participation dans ces communautés se situait à 11 %.

« Les gens ici ne connaissent pas [les candidats]. Ils ne pensent pas qu’ils vont être représentés correctement », souligne M. Aatami pour expliquer ce taux historiquement bas. Mandy Gull-Masty, grande cheffe du Grand Conseil des Cris [Eeyou Istchee] et présidente du Gouvernement de la Nation crie, fait un constat similaire : « C’est rare qu’on voie les candidats venir dans notre communauté. Et même quand ils viennent, ils ne sont pas toujours conscients des problèmes qui impactent les Cris. » Elle ajoute que le français crée une barrière supplémentaire entre la politique québécoise et les communautés cries, plus anglophones.

Pour M. Aatami et Mme Gull-Masty, la participation dans leurs communautés pourrait toutefois augmenter avec la venue de Maïtée Labrecque-Saganash et de Tunu Napartuk, qui sont bien connus dans leur nation respective. Les deux dirigeants accueillent d’ailleurs favorablement les deux candidats.

Ce qui leur importe, c’est d’avoir un représentant qui puisse porter à l’Assemblée nationale les dossiers qui concernent les communautés cries et inuites, tout en représentant les villes allochtones de la région.

« J’aimerais voir quelqu’un qui comprend la réalité des trois groupes », avance la cheffe Gull-Masty.

Donner une voix

Maïtée Labrecque-Saganash et Tunu Napartuk se sont lancé chacun dans la course électorale avec la volonté de défendre les intérêts et les dossiers de leur région parmi les parlementaires québécois.

« Des leaders autochtones et des gens de la région m’ont dit que des dossiers très importants s’en viennent, et ce serait un bon timing pour que je considère me lancer en politique », explique la candidate de Québec solidaire. Fille de l’ancien député fédéral Roméo Saganash, elle fait valoir qu’elle connaît bien les rouages législatifs, en plus de maîtriser le français. La crise du logement et le manque de ressources en santé dans les communautés autochtones figurent parmi les dossiers que la candidate veut mettre en avant.

« Pour amener un changement significatif, on doit s’engager au niveau national et international. Il faut qu’on fasse notre place au Parlement », croit Irene Neeposh, élue cheffe le 31 août dernier de la communauté crie de Waswanipi, d’où est originaire Maïtée Labrecque-Saganash. Elle compte sur la candidate pour faciliter la collaboration avec le gouvernement du Québec sur des dossiers comme la diversification de leur économie et l’autonomie alimentaire.

De son côté, la Grande Cheffe de la Nation crie a particulièrement à coeur la protection de l’environnement, la lutte contre le racisme et la violence domestique et l’amélioration des services de soutien en santé mentale. Mme Gull-Masty s’inquiète également des effets de la loi 96 sur les membres de sa nation.

« Le gouvernement [du Québec] prend des décisions qui viennent du Sud et ne connaît pas notre réalité [au Nord] », soutient le candidat libéral Tunu Napartuk. Le manque de maisons, le coût des aliments et la protection de la langue sont des dossiers primordiaux pour les Cris et les Inuits sur lesquels l’ancien maire de Kuujjuaq veut se pencher.

Comme ses homologues cris, le président de la société Makivik compte sur un représentant qui pourra amener le gouvernement à respecter ses engagements de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, notamment la construction de logements et l’octroi de contrats aux entreprises inuites. « Ça peut être un allochtone, précise Pita Aatami, mais il doit venir de la région. »

Pérenniser la représentation

Par contre, selon M. Aatami, les électeurs des villages allochtones connaissent souvent peu les candidats autochtones, ce qui aurait déjà été un frein à leur élection dans le passé. Dans les villages allochtones d’Ungava, la participation était en moyenne de 40 % en 2018.

Pour M. Aatami, une représentation autochtone durable devra notamment passer par la création de circonscriptions électorales propres à chaque nation autochtone du Nord. Il relève que les Îles-de-la-Madeleine détiennent leur propre circonscription, alors que la population d’environ 12 500 habitants est comparable à celle du Nunavik : « On est comme une île, il n’y a pas de routes qui mènent à nos communautés. »

Une circonscription pour le Nunavik est revendiquée depuis plusieurs années auprès du gouvernement québécois, sans succès : « Alors, on fait équipe avec les Cris et les Naskapis [dans la circonscription de Duplessis] pour avoir notre propre circonscription, entre nous. »

Ce projet, il aimerait d’ailleurs que le prochain député d’Ungava le porte à l’Assemblée nationale.