Quoi retenir de la fin de semaine ?

Jours 14 et 15 de la campagne électorale

Paul St-Pierre Plamondon proposait samedi la création d’un ministère de la Condition féminine à la place de l’actuel Secrétariat du même nom. Préoccupé notamment par le phénomène des féminicides, le chef péquiste souhaite que le gouvernement en fasse davantage en matière de prévention.

La même journée, la Coalition avenir Québec a dévoilé un cadre financier « prudent », « responsable », « crédible » et « équilibré », tenant compte du « contexte mondial incertain » entraîné par la guerre en Ukraine, le bond des taux d’intérêt et le niveau de l’inflation. Le coût de ses promesses électorales caquistes se chiffre à 29,6 milliards de dollars sur quatre ans.

À l’occasion d’une annonce sur les jeunes et la santé mentale, le chef conservateur, Éric Duhaime, a dû répondre samedi à des questions sur les révélations du Journal de Montréal selon lesquelles la ville de Québec lui réclamait plus de 14 000 $ en taxes foncières impayées. Après avoir blâmé son locataire pour ces taxes impayées, M. Duhaime a déclaré qu’il était néanmoins « responsable » du défaut de paiement.

Dimanche, le PLQ a promis la gratuité du transport en commun pour les étudiants et les aînés, le PQ s’est engagé à augmenter de 500 millions de dollars par année le financement des CLSC, QS a réitéré son intention que plus d’immigrants s’installent en région de manière permanente et le PCQ a présenté une dizaine de mesures en matière d’agriculture et de ruralité.