Au Québec, des générations entières marquées par la reine Élisabeth II

Son règne a dépassé, parfois largement, ceux de tous les autres monarques britanniques et de l’extrême majorité des autres dirigeants mondiaux : de son couronnement en 1952 à son décès jeudi, la reine Élisabeth II a été souveraine lors d’importants changements sociaux et historiques. Pour prendre mesure de la durée de son règne, Le Devoir vous présente cinq manières dont le Québec a évolué durant cette même période.

Une (longue) succession de premiers ministres

Si Justin Trudeau était le 12e premier ministre du Canada sous son règne, le Québec en compte encore plus : de Maurice Duplessis à François Legault, ce sont 17 premiers ministres québécois qui se sont succédé pendant toutes ces années.

reine Élisabeth II a régné pendant la durée des mandats de 17 premiers ministres du Québec

Lorsque la reine d’Élisabeth II prend la tête du Royaume-Uni et du Commonwealth, au Québec, Maurice Duplessis et son parti, l’Union nationale, en sont à leur deuxième mandat. Duplessis, réélu en 1944, restera au pouvoir jusqu’à sa mort, en 1959. Au Canada, c’est Louis St-Laurent, chef du Parti libéral du Canada et 17e premier ministre au pays, qui était en poste lorsqu’Élisabeth II est proclamée reine.

Une seule reine

Avec un règne de 70 ans, Élisabeth II aura été la seule reine que la majorité des Québécois auront connue. Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec, 7,3 millions d’entre eux sont âgés de 69 ans et moins, ce qui signifie que 86 % de la population n’a connu que la reine comme monarque britannique au cours de toute sa vie.

Par ailleurs, le Canada aura connu la reine pour près de la moitié de son existence en tant que confédération : la reine aura été souveraine pendant 70 des 155 ans depuis sa création, soit 45 % de l’histoire du pays depuis 1867.

Une rafale de coupes

Petit retour en arrière : lorsque la reine a accédé au trône en 1952, le paysage sportif québécois était encore bien différent. Une dizaine d’années avant ses débuts comme monarque, la Ligue nationale de hockey ne compte que six équipes. Une nouvelle ère s’ouvre alors pour le Canadien de Montréal, avec le prometteur Maurice Richard qui se joint à l’équipe.

Avant les débuts d’Élisabeth comme monarque, l’équipe la plus couronnée de la LNH avait déjà remporté six coupes Stanley. Leur septième coupe est remportée le 16 avril 1953, un peu plus d’un an après qu’Élisabeth II fut proclamée reine, au décès de son père.

Des 24 coupes Stanley remportées par l’équipe, 18 ont donc été gagnées pendant le règne de la reine.

Expo 67 et Jeux olympiques

Signe de la longévité de son règne, Élisabeth II s’est rendue au Québec pour souligner quelques événements qui ont façonné l’histoire de la province.

Bien qu’elle n’y ait fait que quelques visites, elle s’y est notamment déplacée pour l’inauguration de la voie maritime du Saint-Laurent en 1959, d’Expo 67 et à l’occasion des Jeux olympiques de 1976 — il s’agit d’ailleurs de ses trois passages dans la métropole en tant que reine.

En 1964, Élisabeth II se rend dans la Vieille Capitale pour souligner le 100e anniversaire des conférences de Charlottetown et de Québec, qui ont mené à la fondation de la Confédération. Sa visite se déroule toutefois dans un climat de tension à la suite de menaces proférées par le Front de libération du Québec (FLQ). Ce n’est que 23 ans plus tard qu’elle s’y rend une seconde fois, en 1987, dans le cadre d’une visite pancanadienne. La reine Élisabeth II a visité de manière officielle le Canada à 22 reprises.

Une révolution des soins de santé

Autre exemple de la longévité de son règne : celle des citoyens québécois s’est accrue durant la même période. Au moment de son couronnement, les hommes du Québec vivaient en moyenne 64 ans, et les femmes 69 ans.

Un peu plus de 70 ans plus tard, les hommes et les femmes québécois vivent beaucoup plus longtemps en moyenne : 84 ans pour les femmes (15 ans de plus) et 81 pour les hommes (17 ans de plus).

Si plusieurs facteurs ont contribué à ce bond historique, l’évolution du système public de santé est l’un des points cruciaux de cette longévité accrue. C’est donc après les débuts d’Élisabeth II comme monarque que les soins de santé québécois tels qu’on les connaît aujourd’hui prennent forme, au cours des années 1960 et 1970.