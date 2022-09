Quoi surveiller aujourd’hui ?

Début du TIFF à Toronto

La ville de Toronto vibrera à partir de ce jeudi au rythme du septième art. Le Festival international du film de Toronto (TIFF) prend son envol et se tiendra jusqu’au 18 septembre. L’événement offrira en première nombre de productions prestigieuses.

Le TIFF offrira entre autres The Fabelmans, de Steven Spielberg, et Weird, sur la vie et la carrière de l’humoriste « Weird Al » Yankovic.