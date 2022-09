L’Ontario pense pouvoir faire économiser 1 milliard à ses industries grâce à sa réglementation environnementale

L’Ontario a récemment proposé des modifications à son programme provincial de tarification du carbone pour les grandes industries. Le programme de la province qui, contrairement au Québec, s’est longtemps opposée à une taxe carbone, pourrait permettre aux industries touchées d’économiser 1,1 milliard de dollars de 2023 à 2030. Il devra maintenant obtenir l’approbation du gouvernement fédéral.

L’Ontario est l’une des trois provinces, avec l’Alberta et la Saskatchewan, qui ont créé leur propre version du programme fédéral de tarification de carbone pour les grands émetteurs et qui doit être approuvé par Ottawa. Le fédéral évaluera si le programme ontarien est équivalent à son propre modèle. Ottawa « commence à évaluer les propositions pour s’assurer qu’elles répondent aux normes nationales », a confirmé Kaitlin Power, la porte-parole du ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault.

Le ministère de l’Environnement de l’Ontario estime pouvoir faire de telles économies dans sa version du programme comparativement au modèle fédéral, qu’utilisent certaines provinces et territoires tels que le Manitoba et le Yukon. Le ministère ontarien n’a toutefois pas voulu préciser quels éléments de son programme réduiraient les coûts pour les usines émettrices. « Il y a des différences entre notre programme et celui du fédéral », s’est contenté de dire le ministère de l’Environnement.

À certains égards, le plan ontarien représente une copie conforme du modèle fédéral. Les industries ontariennes se verront par exemple imposer un prix minimal de 65 $ par tonne de carbone à partir de 2024, en plus d’augmenter de 15 $ par année pour atteindre 170 $ en 2031. Le premier ministre Doug Ford, qui s’est longtemps opposé à une tarification du carbone, a affirmé en 2020 que le fédéral « protégeait l’environnement sur le dos des Ontariens » en augmentant les tarifs.

Mais la province cherche aussi à dévier légèrement du système fédéral. L’Ontario dit respecter le modèle d’Ottawa en ce qui a trait aux facteurs de rigueur — une mesure qui réduit les limites d’émission d’une usine — mais que son programme « impose des coûts inférieurs à ceux du fédéral ». En Ontario, les entreprises ne paient une taxe sur le carbone que sur ce qui excède un certain standard. Ce standard diminue à mesure que le facteur de rigueur diminue. « Une entreprise paiera plus à mesure que le facteur diminuera », résume Dave Sawyer, un économiste à l’Institut Climatique du Canada.

Dave Sawyer analyse à partir du document de propositions de l’Ontario que le gouvernement fédéral impose de nouvelles obligations pour les facteurs de rigueur. Dans un rapport publié en 2021 par l’Institut Climatique du Canada, au compte du gouvernement fédéral, Dave Sawyer et son équipe déterminaient qu’il y avait « peu d’uniformité » dans les facteurs de rigueurs dans les différentes provinces canadiennes, ce qui mettait en péril la compétitivité au pays.

L’Ontario estime pouvoir réduire de manière plus faible les facteurs de rigueur en raison des investissements de plus d’un milliard des gouvernements provinciaux et fédéraux réalisés dans le secteur de l’acier. Les deux plus grands émetteurs de CO 2 dans la province, d’après une analyse de CBC — l’usine Dofasco à Hamilton et Algoma Steel à Sault. Sainte-Marie — se transformeront en passant à l’utilisation de four à arc électrique. Cela mènera à d’« importantes réductions d’émissions », note la province dans son document détaillant la réglementation.

En entrevue avec le réseau Global News, le ministre de l’Environnement David Piccini a affirmé que la province pouvait atteindre ces cibles de réduction des émissions grâce à ces transformations. En diminuant les émissions de manière importante dans le secteur d’acier, d’autres industries, le gouvernement pourrait mettre moins de pression sur les industries qui ne sont pas encore en mesure d’atteindre leurs propres cibles, a décrit David Piccini.

« Si j’avais à prédire, je dirais que c’est de là que proviennent les économies », estime Keith Stewart, un expert en politique énergétique à l’organisme Greenpeace. « Imaginez un système où toutes les industries doivent réduire leurs émissions de 40 %. Si le secteur de l’acier réduit déjà de 70 %, toutes les autres industries n’auront qu’à réduire leurs émissions de 30 % », illustre-t-il. L’économiste Dave Sawyer n’est pas certain si les économies peuvent être associées à l’industrie de l’acier. « L’analyse nécessiterait beaucoup de travail », dit-il.

Mark Winfield, un professeur à la faculté d’environnement de l’Université York, estime néanmoins que l’Ontario « pousse les choses » et qu’il sera intéressant de voir de quelle manière le fédéral évaluera ses propositions.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.