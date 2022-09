Le déclin de l’orignal inquiète en Jamésie

La diminution de la population d’orignaux a des conséquences importantes en Jamésie. La chasse sportive sera interdite dans une partie de cette région du Nord-du-Québec cet automne, ce qui soulève des craintes pour la paix sociale. Les Cris s’inquiètent de l’impact de ce déclin sur la survie de leur mode de vie traditionnel. Des candidats aux élections provinciales promettent d’agir.

L’amour de la chasse est marqué jusque dans la peau de Stéphane Tremblay et de sa conjointe, Laurie Fortin. Deux têtes de cervidés sont tatouées en forme de coeur sur les avant-bras des Chibougamois. « Les plus petites têtes à l’intérieur représentent mes enfants », précise Stéphane, vêtu d’un t-shirt de l’entreprise Chassomaniak.

Tout comme son grand-père et son père avant lui, M. Tremblay a transmis sa passion à ses enfants, qui décorent leur propre chambre avec des bois d’orignal.

En plus de travailler comme infirmier, le président de l’Association des chasseurs et pêcheurs de Chibougamau défend les intérêts de centaines de personnes qui partagent son enthousiasme. Or, cet automne, l’ambiance est morose. Alors que la chasse à l’orignal commence normalement à la mi-septembre, les habitués de la zone 17, qui s’étend sur des centaines de kilomètres carrés, n’auront tout simplement pas le droit d’y faire des prises. À moins de faire partie de la Première Nation crie.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Un inventaire aérien réalisé à l’hiver 2021 par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, en collaboration avec le Gouvernement de la nation crie, a compté 1036 orignaux dans la zone, soit une diminution de 35 % par rapport à 2009. Comme la survie du cheptel nécessite que le nombre de bêtes tuées ne dépasse pas 10 % de sa population, le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage a limité le nombre de prises à 104 par année. Or, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois garantit aux Cris une récolte de 158 orignaux dans cette zone, sous réserve du principe de conservation de la ressource. Ces derniers devant déjà diminuer leurs propres prises, il n’en reste plus pour les chasseurs sportifs.

M. Tremblay raconte qu’il a participé à de bonnes discussions entre des représentants cris et des élus locaux pour tenter de trouver un compromis. « La grande cheffe de la nation crie avait demandé que, si on nous octroyait des bêtes, ce soit juste pour les chasseurs qui habitent en Jamésie. Une vingtaine, ça aurait pu être acceptable », estime le chasseur. Il n’a toutefois pas été possible d’obtenir l’accord de toutes les communautés cries concernées.

La déception et parfois même la frustration sont palpables chez les chasseurs sportifs — il y en avait environ 800 l’an dernier — qui doivent trouver un terrain dans une autre zone cette année. Bon nombre d’entre eux ont des camps, de petits chalets autorisés sur les terres publiques.

« Si ça ne rouvre pas dans les prochaines années, mon camp ne vaudra plus rien. Pour moi, c’est comme prendre 35 000 $ et les brûler », déplore David Mailloux, voisin de M. Tremblay.

Pour Frédérick Manning, il serait impensable de se priver de la chasse, qui lui permet de se déconnecter complètement et de remplir son congélateur de sa viande préférée. « Ça me fait de la viande hachée, du filet mignon, de la bavette, des ribs », rapporte avec enthousiasme le concessionnaire Ford de Chibougamau, qui chasse dans cette zone depuis 10 ans.

Tensions en vue

Plusieurs chasseurs et élus appréhendent de possibles conflits entre chasseurs non autochtones, qui se feront concurrence pour l’espace dans d’autres zones. « Ça fait neuf ans que je suis au même endroit. Si quelqu’un vient se mettre dans mes pattes, ça se peut qu’il se dise de gros mots », prévient M. Tremblay.

Plusieurs chasseurs ont également un sentiment d’iniquité face aux Cris.

« J’aurais été d’accord qu’on ferme la chasse pour tout le monde pour trois ans. On fait remonter le cheptel et après, on commence à réglementer », commente M. Mailloux, qui souligne que les allochtones n’ont déjà pas le droit de tuer des femelles. « Ce n’est pas la quarantaine de mâles qu’on tue chaque année qui changeront la donne. »

Photo: Adil Boukind Le Devoir

M. Tremblay, M. Manning et M. Mailloux disent observer de l’abus de la part de certains chasseurs cris. « Il y a deux ans, un groupe en plein hiver en a tué huit dans ma zone. Ils appellent ça la chasse de subsistance, mais c’est se mettre la tête dans le sable. C’est un carnage », de l’avis de M. Manning.

Ils disent aussi constater une montée du racisme envers les Autochtones. « J’ai entendu des chasseurs dire que s’ils n’ont plus le droit de chasser, il y a des camps autochtones qui vont brûler », affirme M. Tremblay.

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, est préoccupée. Elle constate que cet enjeu est viscéral pour bon nombre de ses concitoyens. « J’ai parlé de la chasse à l’orignal à des gens habituellement sensés, et c’est comme si je leur enlevais deux bras et deux jambes », illustre-t-elle.

Mme Cyr dit avoir espoir que la nation crie mettra en place un plan de gestion de l’orignal pour freiner cet affaiblissement.

Un mode de vie en jeu

Selon la grande cheffe du Grand Conseil des Cris, Mandy Gull-Masty, plusieurs éléments influencent le déclin des orignaux, en particulier la détérioration de son habitat naturel.

« Il y a beaucoup d’activités forestières dans le secteur, et ça a ouvert des chemins pour plusieurs prédateurs, comme des loups, qui entrent dans cette zone et mangent les veaux », constate Mme Gull-Masty.

Les membres de sa nation s’inquiètent non seulement pour les bêtes de la zone 17, mais aussi des zones adjacentes. Mme Gull-Masty souhaite que le gouvernement québécois collabore à l’élaboration d’un plan d’aménagement de la forêt mieux adapté aux orignaux.

« On voit aussi des impacts sur l’orignal dans les territoires d’autres nations qui entourent les Cris. On attend des solutions de Québec, car c’est sa responsabilité », affirme la grande cheffe.

« Ma prédiction est que l’orignal va disparaître si la foresterie ne change pas ses façons de faire », témoigne pour sa part le maître de trappe de Waswanipi Paul Dixon, qui souhaiterait un moratoire sur l’exploitation forestière.

L’homme de 65 ans raconte qu’il a grandi dans la forêt et que ses parents y sont nés et s’y sont rencontrés. Il s’inquiète pour plusieurs espèces animales et pour le mode de vie traditionnel de sa nation.

Pour les communautés cries, réduire les prises à 104 est déjà un gros sacrifice. « C’est notre diète traditionnelle. Ce n’est pas juste une activité. C’est dans notre culture, chaque année, on va dans le bois en famille », explique la grande cheffe.

Les prises sont contrôlées par un système traditionnel géré par des maîtres-trappeurs, existant depuis plus d’une centaine d’années, précise la grande cheffe.

« La chasse n’a jamais été un problème dans les derniers millénaires. C’est seulement depuis que nous partageons l’espace avec des non-autochtones », estime M. Dixon, rejetant encore une fois la faute sur le développement industriel, de même que sur les changements climatiques.

Mme Gull-Masty a l’intention de retourner à la table de discussion après l’élection provinciale afin de trouver un terrain d’entente avec les Jamésiens pour les années à venir.

Les politiciens promettent d’agir

Les candidats de la Coalition avenir Québec (CAQ), de Québec solidaire (QS) et du Parti québécois (PQ) dans la circonscription d’Ungava ont tous trois l’intention de soutenir et faciliter le dialogue à ce sujet.

« Mon rôle est d’être utile dans les pourparlers », a dit le député sortant et candidat de la CAQ, Denis Lamothe.

Maïtée Labrecque-Saganash, la candidate de QS, propose également « d’investir en recherche pour surveiller les populations d’orignaux », d’effectuer une « meilleure administration du territoire pour la santé des cheptels » et de « reconnaître le statut d’expert aux aînés cris qui sont maîtres de trappe ».

« Il faut adapter nos règles de chasse. Il faut prendre des actions pour favoriser l’habitat de l’orignal », a pour sa part affirmé la candidate du PQ, Christine Moore, qui dit comprendre, en tant que chasseuse elle-même, la déception des Jamésiens.

Le Parti libéral du Québec et le Parti conservateur du Québec n’ont pas répondu aux questions du Devoir.