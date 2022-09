Négligé depuis des années, le moulin à vent de Pointe-Claire sera restauré. La Ville de Pointe-Claire, qui en a fait son emblème, a accepté de verser une contribution de près d’un million de dollars pour soutenir le projet de préservation de ce moulin construit en 1709 par les prêtres de Saint-Sulpice.

L’Archevêché de Montréal, qui est propriétaire du bâtiment patrimonial, a conclu une entente de principe avec la municipalité de l’ouest de l’île de Montréal pour le versement d’une somme de 967 761 $ afin de remettre en état le moulin inutilisé depuis des décennies, mais classé comme immeuble patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications du Québec en 1983. L’Archevêché entend faire une demande de subvention auprès du ministère pour compléter le montage financier.

Le projet vise à rendre le moulin à nouveau fonctionnel, à reconstruire le mécanisme d’époque à l’intérieur du bâtiment et à rénover la maçonnerie extérieure, les pales et le toit. Épaulé par la Ville de Pointe-Claire et par la Société pour la sauvegarde du patrimoine de Pointe-Claire, l’Archevêché souhaite qu’à terme, le moulin puisse être accessible au public. « Nous sommes dans les phases de planification préliminaire, donc ce n’est que le début du processus et nous sommes à déterminer l’étendue travaux requis », a indiqué au Devoir Stefano Marrone, responsable immobilier à l’Archevêché de Montréal.

Discussions fructueuses

La Société pour la sauvegarde du patrimoine de Pointe-Claire militait depuis 20 ans pour la restauration du moulin, l’un des 10 moulins à vent construits sous le régime français et qui subsistent encore au Québec. « En 2019, une tempête a fait tomber deux des ailes. Donc, l’état du moulin s’est beaucoup détérioré au cours des deux dernières années », explique Andrew Swidzinski, président de Société pour la sauvegarde du patrimoine de Pointe-Claire.

Les discussions entreprises par l’organisme avec l’Archevêché, le ministère de la Culture et le nouveau maire de Pointe-Claire, Bill Thomas, ont finalement porté fruit, se réjouit M. Swidzinski, qui considère le financement de la Ville comme un élément déterminant pour la réalisation du projet de restauration. « C’est un des seuls villages historiques qui restent sur l’île de Montréal avec Rivière-des-Prairies », souligne-t-il.

Construit en 1709 par les prêtres de Saint-Sulpice sur une pointe de terre qui s’avance dans le lac Saint-Louis, le moulin à vent de Pointe-Claire a été fonctionnel jusqu’en 1880. Il a par la suite subi des dommages et a été fermé. Vers 1896, le toit a été modifié et le bâtiment a abrité une station de pompage pour l’aqueduc privé du Couvent des Soeurs de Notre-Dame situé à proximité. Un toit conique et des ailes fixes ont été installés en 1967 à l’occasion du centenaire du couvent.

Selon M. Swidzinski, la contribution de la Ville de Pointe-Claire représente environ la moitié du coût total du projet de restauration estimé à 1,9 million de dollars. Il indique que l’idée est d’offrir des visites guidées au public et de rendre le moulin fonctionnel, comme celui de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, afin de moudre le grain et faire de la farine. « Je pense que ce serait très intéressant pour des raisons éducatives, mais également à des fins pratiques. Le fait de garder un moulin d’apparat avec les ailes immobilisées a fait en sorte qu’il y avait accumulation de moisissures, ce qui a accéléré la détérioration [du bâtiment] », dit-il.

Andrew Swidzinski précise que dans les années 2010, l’organisme a mené une campagne de financement qui a permis d’acheter des meules qui pourront être intégrées au bâtiment.

La Société pour la sauvegarde du patrimoine de Pointe-Claire espère que le financement pourra être confirmé l’an prochain afin que les travaux puissent débuter avant la fin de 2023.