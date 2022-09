Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, fera le point mercredi après-midi sur l’évolution de la situation de la COVID-19 au Québec.

Il sera accompagné par la pédiatre, microbiologiste-infectiologue et présidente du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), la Dre Caroline Quach-Thanh, lors de la conférence de presse qui débutera à 13 h.

Mercredi, le gouvernement du Québec a fait état d’une hausse de 78 hospitalisations liées à la COVID-19 et de 13 décès supplémentaires.

Jeudi dernier, Santé Canada a approuvé l’utilisation chez les adultes d’un premier vaccin de la compagnie Moderna contre la COVID-19 qui cible à la fois la souche originale du coronavirus et le variant Omicron. Ce vaccin à être utilisé comme dose de rappel cible particulièrement le sous-variant BA.1 d’Omicron.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a indiqué qu’en tout, 10,5 millions de doses étaient attendues par les autorités d’ici la fin de septembre et Santé Canada a dit prévoir que l’approvisionnement serait suffisant pour mettre à jour la vaccination de tous les Canadiens âgés de 18 ans et plus.

Selon des estimations de Santé Canada citées la semaine dernière par le ministre Duclos, si 90 % plutôt que 60 % des Canadiens étaient à jour dans leur vaccination, le niveau d’hospitalisation attribuable à la COVID-19 serait réduit de 90 % à la fin de l’automne ou au début de l’hiver.

