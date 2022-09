Quoi surveiller aujourd’hui ?

Évolution de la COVID-19 au Québec

Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, prendra la parole en point de presse à 13 h pour faire le point sur la situation de la COVID-19 au Québec. Il ne sera pas seul à la table : La Dre Caroline Quach-Thanh, notamment présidente du Comité sur l’immunisation du Québec, sera aussi de la partie.

M. Boileau devrait parler du nouveau vaccin bivalent de Moderna, plus efficace contre la souche Omicron (BA.1) et ses sous-variants BA.4 et BA.5. Selon les informations du Devoir, ce vaccin — qui a été autorisé par Santé Canada le 1er septembre — serait accessible dans la province dès ce mercredi.