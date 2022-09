Attaques au couteau en Saskatchewan: le second suspect aurait été repéré

Un avis envoyé par le système d’alerte d’urgence de la Saskatchewan indique que des enquêteurs ont été informés que Myles Sanderson aurait été vu dans la communauté crie de James Smith.

Myles Sanderson est l’un des deux suspects dans les agressions meurtrières au couteau de dimanche en Saskatchewan. Il échappait encore aux autorités mardi matin.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) demandait mardi aux résidents de la région de se barricader immédiatement en lieu sûr. Myles Sanderson, âgé de 30 ans, pourrait être blessé. Mais l’homme est considéré comme dangereux et ne devrait pas être approché par des citoyens, prévient la police.

Le corps de l’autre suspect relativement à ces attaques, Damien Sanderson, âgé de 31 ans, avait été découvert lundi dans une zone herbeuse de la communauté crie de James Smith, non loin de l’une des 13 scènes de crime. Selon la police, les deux hommes sont frères.

Les documents de libération conditionnelle montrent que Myles Sanderson possède un casier judiciaire qui remonte à près d’une vingtaine d’années et qu’il a une propension à la violence lorsqu’il est intoxiqué.

La GRC a déclaré que 10 hommes et femmes avaient été tués et 18 autres blessés dans les agressions de dimanche — sans compter les suspects — autour de la communauté crie de James Smith et du village voisin de Weldon.

La police fédérale n’a pas précisé les mobiles de ces agressions, mais croit que certaines des victimes avaient été ciblées et d’autres choisies au hasard.

Les dirigeants de la Fédération des nations autochtones souveraines ont lancé un appel urgent pour retrouver Myles Sanderson, priant ceux qui sauraient où il se trouve de se manifester pour mettre fin à cette tragédie sans faire d’autres victimes.