Une coroner recommande à Montréal de sécuriser l’intersection des rues Berri et Ontario

Montréal doit revoir la configuration de l’intersection des rues Berri et Ontario afin d’en améliorer la sécurité, estime la coroner Marilynn Morin dans son rapport sur le décès du cycliste Robert Leblanc, survenu l’an dernier.

Le 7 juin 2021 vers 16 h 30, Robert Leblanc roulait en direction est sur un Bixi, du côté nord de la rue Ontario. Au moment où il tourne à gauche pour emprunter la piste cyclable de la rue Berri vers le nord, l’homme de 62 ans est happé par un autre cycliste qui circule vers le sud et pour qui le feu de circulation est vert. M. Leblanc chute au sol, subit de graves blessures à la tête et est transporté à l’hôpital. Il décède le 23 juin.

Malgré les améliorations apportées à l’intersection des rues Berri et Ontario au fil des années, celle-ci demeure « problématique et dangereuse », estime la coroner qui s’est penchée sur les circonstances du décès de M. Leblanc. En 2016 et 2021, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) y a d’ailleurs recensé 19 accidents avec blessés.

Dans son rapport, Marilynn Morin recommande à la Ville de Montréal de procéder à une « analyse approfondie » de la configuration de cette intersection et d’y apporter les modifications jugées nécessaires pour en améliorer la sécurité pour les cyclistes.

Elle formule aussi des recommandations concernant les enquêtes collision menées par la SPVM. À l’heure actuelle, une politique du SPVM stipule qu’un signalement au Module enquêtes collisions est requis à la suite de collisions impliquant des vélos, trottinettes ou autre mode de déplacement actif, mais dans lesquelles aucun véhicule routier n’est impliqué. C’est ce module enquêtes collisions qui détermine s’il y a lieu de faire enquête.

Popularité des transports actifs

La coroner recommande plutôt qu’une enquête collision soit menée de façon systématique pour tout accident qui survient sur la voie publique. Selon elle, cette mesure permettrait à la Ville de procéder à une analyse approfondie du dossier et d’apporter les correctifs nécessaires pour rendre ses infrastructures plus sécuritaires. « Depuis plusieurs années, les moyens de transport alternatifs se sont diversifiés et popularisés et leur taux d’utilisation s’est grandement accru. Dans ce contexte, une réflexion sur la gestion des accidents impliquant d’autres types de véhicules devrait être mise à l’avant-plan », note d’ailleurs Marilynn Morin dans son rapport.

La coroner juge aussi que certains termes utilisés, comme « décès ou risque de décès imminent » sont trop restrictifs et que la directive du SPVM devrait inclure les accidents entraînant des « blessures graves ».

Robert Leblanc ne portait pas de casque au moment de l’accident, ce qui fait dire à la coroner que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) devrait poursuivre et intensifier ses efforts de sensibilisation et d’éducation auprès des cyclistes sur l’importance de porter un casque à vélo.

D’autres détails suivront.