Quoi retenir de la (longue) fin de semaine ?

Un des suspects de l’attaque en Saskatchewan retrouvé mort

La GRC affirme que Damien Sanderson, l’un des deux suspects de la série d’attaques meurtrières à l’arme blanche en Saskatchewan, a été retrouvé mort, ce lundi en fin d’après midi.

Un mandat d’arrêt avait été émis, plus tôt lundi, en Saskatchewan contre les deux hommes suspectés d’une série d’attaques à l’arme blanche survenues sur le territoire de la nation crie James Smith et dans le village de Weldon, au nord-est de Saskatoon, qui ont fait au moins 10 morts et 18 blessés, a annoncé la police lundi.

Recherchés depuis 24 heures, Myles et Damien Sanderson, âgés respectivement de 30 et 31 ans, ont également été inculpés pour meurtres et tentatives de meurtre, a précisé la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Saskatchewan dimanche.

Selon des informations obtenues par La Presse canadienne, Myles Sanderson avait fait l’objet d’un bulletin de l’organisme à sans but lucratif Échec au crime en mai dernier, relatant que l’homme était illégalement en liberté.