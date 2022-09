Quoi surveiller cette fin de semaine?

Chefferie du Parti vert du Canada

C’est samedi à 13 h, dans la capitale fédérale, que le Parti vert du Canada lance officiellement sa course à la chefferie. Les membres auront jusqu’au mois de novembre pour se faire une tête.

Lors de l’événement, la formation politique présentera les six aspirants chefs, dont quatre ont décidé de se présenter en duo. Ils doivent expliquer aux membres du Parti vert leur formule de codirection. L’ex-cheffe du parti Elizabeth May briguera la direction avec le Québécois Jonathan Pedneault, alors que Chad Walcott s’associera avec Anna Keenan. Les deux autres candidats en lice sont Simon Gnocchini-Messier et Sarah Gabrielle Baron.