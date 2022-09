Quand le rêve gaspésien se heurte à la pénurie de logements

Dans la circonscription de Gaspé, comme dans beaucoup d’endroits au Québec, on s’inquiète du manque d’endroits où se loger. «Le Devoir» est allé à la rencontre des résidents du coin.

« Trouvez-vous un logement, puis le travail viendra. »

C’est ce que conseille Sarah Jeanne Rajotte-Julien, coordonnatrice du Service d’accueil aux nouveaux arrivants (SANA) de la Côte-de-Gaspé, qui vient en aide aux immigrants et aux Québécois qui veulent s’installer dans la région.

Rencontrée dans ses bureaux colorés du coeur de Gaspé, la jeune femme souhaite que les gens voient « la réalité en face ». « Je ne pense pas que la Gaspésie, c’est tout beau, tout rose », résume-t-elle. Pour vivre ici, il faut une voiture, note d’abord Mme Rajotte-Julien.

Et c’est sans compter le manque « épouvantable » d’endroits où se loger, souligne-t-elle en levant les yeux au ciel.

Ici, le taux d’inoccupation des logements frise le 0,8 %, selon les chiffres de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Se trouver un logement est déjà difficile pour les gens du coin, renchérit sa collègue Aude Blais, « alors, imaginez pour une personne immigrante qui arrive, qui n’a pas de numéro d’assurance sociale, qui n’a pas de références au Canada »…

La jeune femme de 24 ans raconte qu’il lui arrive parfois de « déborder un peu de son mandat » pour aider les nouveaux arrivants en quête d’un toit. Elle y arrive toujours, dit-elle, mais ça prend parfois plusieurs appels : « Les gens ont le coeur à la bonne place ici. Ils ne laisseront pas quelqu’un dans la rue. »

Du côté du plus gros employeur de la région, le CISSS de la Gaspésie, on dit tout de même peiner à loger les nouveaux travailleurs. En 2021, l’organisation a embauché 1017 personnes ; en 2022, 794. « On travaille en collaboration étroite avec les organismes du milieu — les SANA, Place aux jeunes, etc. — afin de faciliter le plus possible leur intégration dans le milieu », indique le porte-parole du CISSS, Lou Landry.

Déménager à répétition

Dans la ville de Gaspé, qui donne sur la baie, chacun a son histoire de logement.

Sur la rue de la Reine, au centre-ville, Janaina Nunes prend sa pause repas. Quel est l’enjeu électoral régional, selon elle ? « Mon Dieu, les loyers ! J’ai déménagé quatre fois jusqu’à maintenant », s’exclame la jeune femme qui est passée de Sainte-Julie, en Montérégie, à la Gaspésie il y a un an.

En raison du manque de logements — et des prix trop élevés —, la conseillère en finances personnelles chez Desjardins a notamment dû passer quelque temps chez sa mère, qui habite dans la région depuis longtemps, car la maison que la jeune femme louait a été vendue.

Près de là, au sympathique café Paquebot, Marie Duchesneau ne mâche pas ses mots : le manque de logements à Gaspé est « affreux et épeurant ». La jeune femme originaire de Sherbrooke s’est installée ici il y a huit ans. Elle voulait travailler un peu en région, raconte-t-elle en ce vendredi pluvieux d’été ; elle n’est jamais repartie.

À 35 ans, la professeure en travail social au cégep de la Gaspésie et des Îles ne pensait jamais devoir « habiter avec des colocs » pour pouvoir payer l’hypothèque. « Mais c’est la réalité », souffle-t-elle en regardant son fils de quatre ans.

Un problème d’accès

À la suite d’une séparation en février 2021, la mère de famille a habité pendant quatre mois dans un centre communautaire de la région. « Je suis travailleuse sociale et j’ai utilisé des ressources communautaires vers lesquelles je dirige les gens », souligne-t-elle.

Puis, en juillet 2021, après de longues recherches, elle a finalement trouvé une maison à louer. « Je me suis dit : “Parfait, j’ai un toit au-dessus de la tête.” », raconte Mme Duchesneau. Or, en mars dernier, ses propriétaires l’ont avertie qu’ils comptaient vendre la maison. Après avoir examiné ses autres options — bien limitées en raison de la surenchère immobilière —, elle a fait le saut et acheté l’endroit.

« Dans le contexte actuel, je suis vraiment chanceuse », reconnaît Marie Duchesneau. N’empêche que le parcours a été difficile. « C’est beaucoup de coûts humains, de coûts en énergie, de coûts en stress et des coûts en temps. »

« Revenir aux besoins de base »

Selon la trentenaire, les partis politiques québécois « auraient avantage à revenir aux besoins de base des gens », comme le logement. Même si « ce n’est pas glamour », il faut une réelle volonté politique pour régler le problème, croit-elle.

« Au niveau local, vraiment citoyen, au niveau municipal, la région, le Québec… Je pense que chaque secteur comme ça a son rôle à jouer, note la professeure en travail social. Mais de toute évidence, ce n’est pas un problème individuel. »

Les promesses des partis politiques en matière de logement

Québec solidaire

Le parti s’engage à construire 50 000 logements sociaux écoénergétiques. Afin d’inciter les propriétaires à louer ou à vendre leur propriété, QS promet aussi d’ajouter une taxe de 0,5 à 1 % sur les

logements vacants.

Parti québécois

La formation politique promet de construire « les 10 000 logements en retard » dans le programme AccèsLogis. Le PQ entend aussi bâtir 5000 logements par année pendant cinq ans.

Coalition avenir Québec

S’il est élu, le parti s’engage à construire 11 700 logements sociaux et abordables. Il promet aussi de

subventionner 7200 logements supplémentaires

par le biais du Programme de supplément au loyer. La CAQ compte injecter 1,8 milliard de dollars pour lutter contre la pénurie de logements.

Parti conservateur du Québec

Au lieu de subventionner la construction de

nouveaux HLM, le PCQ compte aider les gens

à accéder à des logements au moyen des programmes déjà existants d’allocation-logement ou

de supplément au loyer. La formation politique

réduirait aussi les coûts de construction de

nouveaux logements locatifs.

Parti libéral du Québec

La formation politique s’engage à éliminer la

« taxe de bienvenue » pour l’achat d’une première propriété et à bonifier le régime d’accès à la propriété (RAP). D’ici 10 ans, 50 000 nouveaux logements sociaux seraient construits.