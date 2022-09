Sept blessés dans une explosion dans une raffinerie à Terre-Neuve

Sept personnes sont hospitalisées après une explosion survenue dans une raffinerie de Come By Chance, à Terre-Neuve, à environ 150 kilomètres à l’ouest de Saint-Jean, a affirmé la police.

La caporale de la GRC Jolene Garland avait indiqué vendredi plus tôt dans la journée que six personnes avaient été blessées, dont une grièvement.

Mme Garland a dit que vers 18 h 20 (heure locale), le nombre de blessés est passé à sept.

L’entreprise Braya Renewable Fuels, propriétaire de la raffinerie, a indiqué par courriel que l’explosion s’était produite en fin d’après-midi et que les équipes d’urgence étaient toujours sur place. Elle affirme que la situation a été maîtrisée.

L’entreprise a déclaré que les autorités ont été informées de l’explosion et qu’elle coopérera pleinement à leur enquête.

Cresta Fund Management a acheté la raffinerie en novembre dernier et l’a rebaptisée Braya Renewable Fuels, dans le but déclaré de convertir l’installation pour produire du diesel renouvelable et du carburant d’aviation durable.