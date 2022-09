Ouvert ou fermé le lundi de la fête du Travail?

Les commerces au ralenti

La plupart des commerces seront fermés le lundi 5 septembre à l’occasion de la fête du Travail, à l’exception des petites épiceries, comme les fruiteries et les boucheries.

Les dépanneurs, les pharmacies et les stations d’essence figurent aussi sur la liste des établissements qui resteront accessibles malgré ce jour férié, de même que les succursales Express de la SAQ. Les succursales de la SQDC seront pour leur part fermées.

Les restaurants, les bars et les marchés publics demeureront ouverts également, tandis que les épiceries et marchés d’alimentation à grande surface seront fermés.

Les services publics fermés

Les banques, les caisses, les bureaux de poste et les bureaux de la Ville de Montréal seront pour l’essentiel fermés lundi. C’est aussi le cas des services gouvernementaux, y compris les bureaux des passeports et les centres de services de la SAAQ, entre autres.

Les écocentres seront eux aussi mis sur pause, tandis que les différentes collectes seront maintenues selon les horaires habituels dans la plupart des arrondissements de Montréal, à l’exception de la collecte des résidus verts dans l’arrondissement de Montréal-Nord, reportée au mardi 6 septembre.

Des activités de loisir accessibles

Plusieurs musées montréalais ouvriront leurs portes en ce jour de repos, tout comme les installations d’Espace pour la vie, soit le Biodôme, le Jardin botanique, le Planétarium Rio Tinto Alcan et la Biosphère. Les bibliothèques de Montréal et les Maisons de la culture seront quant à elles fermées.

Les nombreuses installations sportives et culturelles auront un horaire varié selon les différents arrondissements. La population est invitée à consulter le service en ligne Loisirs Montréal pour connaître la programmation de sports et loisirs offerte et y réserver des espaces sportifs.

Le transport collectif à horaire réduit

Le service de transport en commun sera maintenu lundi dans les différentes grandes villes de la province, mais selon des horaires adaptés à ce jour férié. La Société de transport de Montréal (STM) continuera d’offrir son service de bus et de métro, mais ses horaires changeront.

Les bus de la Société de transport de Laval (STL) rouleront selon leur horaire du dimanche, tout comme ceux du Réseau de transport de Longueuil (RTL), du Réseau de transport de la Capitale (RTC), à Québec, et de la Société de transport de l’Outaouais (STO), à Gatineau. La Société de transport de Sherbrooke (STS) roulera pour sa part selon son horaire du samedi à l’occasion de la fête du Travail.